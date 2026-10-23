Half-Life 3 enfin confirmé ? Cette rumeur qui enfle veut tout dire pour les fans

Depuis hier, beaucoup de joueurs s’accordent dire que Valve a malencontreusement confirmé que Half-Life 3 est en développement. C’est un compositeur travaillant pour le studio qui aurait lâché le morceau par mégarde.

Accrochez-vous, c’est le moment de l’année où l’on vous annonce que Half-Life 3 devrait bientôt sortir. La rumeur est devenue un véritable running gag à ce stade. Après s’être légèrement calmée durant les années 2010, la voilà qui revient en force depuis quelque temps. En 2024, on nous dit que le jeu est enfin développement chez Valve. En 2025, il se dit que celui-ci est presque terminé, que ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne soit officialisé.

Alors, cette année être la bonne, non ? En tout cas, certains en sont convaincus. Et ce n’est pas la dernière rumeur en date qui va calmer leurs ardeurs. Cette fois, c’est à une petite indiscrétion de la part d’un employé de Valve que l’on se raccroche. Mike Morasky, compositeur de profession, a en effet laissé échappé un petit indice lors d’une session de question-réponse organisé par Valve.

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Puisqu’on vous dit que Half-Life 3 arrive bientôt !

Alors qu’il était question de l’intégration du HDR dans les jeux du studio, Mike Morasky a répondu ceci : « Je pense que Deadlock a sa propre version de HDR, HLX a sa propre version. ». Deadlock, on connaît, il s’agit du jeu multijoueur actuellement en bêta ouverte. Mais HLX ? Mystère. Enfin, pas pour ceux qui suivent de près l’actualité de Half-Life. HLX est aujourd’hui assez unanimement considéré comme le nom de code donné en interne au 3e opus de la licence.

Ces dernières années, cet acronyme a régulièrement refait surface dans les discussions autour de Valve, après une première apparition dans le code de Source 2. Valve s’est bien entendu gardé de confirmer que celui-ci fait effectivement référence à Half-Life 3. Mais cil est déjà trop tard. Cet été, un leaker a de nouveau rapporté que le développement du jeu est presque terminé. Il n’en faut pas plus pour certains pour se mettre à espérer une sortie en 2027.


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