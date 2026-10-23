Le vaisseau spatial européen Space Rider s’écrase pendant un test de chute

Le vaisseau spatial Space Rider devait arriver au sol dans une chute maitrisée, mais il a pris le test sous un autre angle visiblement. Les ingénieurs travaillent déjà à trouver ce qui s’est mal passé.

L'orbiteur Space Rider
L’orbiteur Space Rider / Crédits : European Space Agency

Généralement, les vaisseaux envoyés dans l’espace sans équipage à leur bord n’ont pas vocation à revenir sur Terre une fois leur mission terminée. Du moins pas sous une forme réutilisable. Dans le meilleur des cas, on en récupère des débris ou une carcasse. Depuis quelques années, les agences spatiales s’efforcent de changer ça en concevant des appareils capables de rentrer chez nous en un seul morceau afin d’être renvoyés quand nécessaire. SpaceX possède par exemple un lanceur de fusée capable de participer à une vingtaine de missions.

Ici, il est question de Space Rider de l’Agence Spatiale Européenne (ESA). Vous pouvez en voir un rendu en guise d’illustration principale de cet article. Il doit devenir le premier vaisseau spatial orbital réutilisable du Vieux continent. Sans équipage, son but est de transporter des expériences scientifiques en orbite pendant au maximum 2 mois. Une fois sa mission accomplie, il doit revenir sur Terre afin que l’on puisse analyser les résultats obtenus. À condition qu’il y parvienne.

Le Space Rider s’écrase au sol au lieu d’y atterrir en douceur

Space Rider possède un système de retour unique à l’heure actuelle. Aidé par sa configuration spécifique et un parachute dirigeable (« parafoil »), il est capable de manœuvrer vers sa zone d’atterrissage. Les autres vaisseaux similaires se contentent de tomber dans une zone donnée en freinant leur chute avec un parachute. Space Rider, lui, peut atterrir précisément sur une piste dédiée.

En attendant son lancement officiel, il subit de nombreux tests, dont celui centré sur son retour justement. Le 6 octobre 2026, c’est la chute, au sens propre : « Après plusieurs essais concluants réalisés avec des masses de véhicules représentatives, le dernier essai de chute au niveau du système […] n’a pas pu être mené à bien comme prévu en raison d’une anomalie survenue lors de la séquence de déploiement du parafoil », explique un porte-parole de l’ESA à Space.com.

Le parachute-frein s’est bien déployé, mais le parafoil s’est détaché lorsque son tour est arrivé. Incapable de ralentir sa descente, Space Rider s’est écrasé au sol. Une enquête doit déterminer pourquoi le parafoil n’a pas tenu. L’ESA estime que l’incident ne retardera pas les autres tests prévus cela dit. L’agence prévoit d’envoyer Space Rider pour sa première mission avant 2030.


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