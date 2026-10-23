300 € de moins sur le Galaxy Z Flip 8 chez Samsung, moins de trois mois après son lancement

Le Galaxy Z Flip 8, dernier smartphone pliable à clapet de Samsung, bénéficie d’une remise immédiate de 300 € sur le site de la marque. Il passe ainsi sous la barre des 1000 € dans sa version de base, au lieu de 1 299 €.

RETROUVEZ CETTE OFFRE CHEZ SAMSUNG

Samsung prolonge sa promotion sur le Galaxy Z Flip 8. Si vous aviez prévu de vous offrir le dernier smartphone à clapet de la marque, vous pouvez encore l’acheter 300 € moins cher, quelles que soient la couleur et la capacité de stockage choisies.

Pour faire baisser le prix, saisissez le code promo ZSERIES au panier après y avoir ajouté le smartphone. L’offre est valable sur le site Samsung et dans l’application Samsung Shop jusqu’au 1er novembre 2026 inclus, dans la limite des stocks disponibles.

La version de 256 Go du Galaxy Z Flip 8 revient ainsi à 999 € au lieu de 1 299 €, soit environ 23 % de réduction, trois mois après son lancement. Pour celle de 512 Go, comptez 1 199 € au lieu de 1 499 €. Et si vous avez un ancien appareil à faire reprendre, une offre de reprise vous permet de faire chuter davantage le prix.

Samsung propose également trois mois d’assurance Samsung Care+ offerts à la souscription et six mois d’essai à Google AI Pro.

Galaxy Z Flip 8 : un grand écran dans un smartphone qui se plie dans la poche

Le Galaxy Z Flip 8 hérite du format à clapet que l’on connait bien à cette gamme. Il pèse 180 grammes et mesure 6,1 mm d’épaisseur quand il est ouvert. Il affiche alors un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces, avec un taux de rafraîchissement adaptatif qui varie entre 1 et 120 Hz.

L’écran extérieur a une diagonale de 4,1 pouces et permet à l’utilisateur de voir ses notifications, de jouer de la musique ou encore de répondre à des messages rapidement sans avoir à ouvrir son smartphone. Cet écran permet aussi de prendre des selfies avec les capteurs arrière tout en ayant le regard sur les images avant la prise.

La partie photo du Galaxy Z Flip 8 est composée d’un module principal de 50 MP et d’un ultra grand-angle de 12 MP. C’est une configuration resserrée, mais elle permet de prendre des photos de qualité, dignes d’un haut de gamme. Le format pliable du smartphone vous permet également de le poser à moitié ouvert sur une table afin de prendre des photos ou passer un appel vidéo tout en ayant les mains libres.

Au cœur du Galaxy Z Flip 8, on retrouve le processeur Exynos 2600. Il est épaulé par 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage. La batterie quant à elle a une capacité de 4 300 mAh. Samsung annonce jusqu’à 31 heures de lecture vidéo.