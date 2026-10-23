macOS 27 sur un PC : c’est possible et ça fonctionne étonnement bien, la preuve

Après les Hackintosh, voici le Snapintosh. Un ingénieur est parvenu à faire tourner macOS 27 sur un PC équipé d’une puce Snapdragon X2 Elite. Ce n’est pas encore parfait, mais l’internaute croit qu’il arrivera à un résultat fonctionnel.

Vous vous souvenez des « Hackintosh » ? Cette contraction de « hack » et « Macintosh » désigne des PC capables de faire tourner macOS. Très populaire il y a quelques années pour profiter du système d’exploitation d’Apple sur une machine moins chère et plus flexible qu’un Mac, les Hackintosh ont quasiment disparu aujourd’hui. Apple est en effet passé aux puces Apple Silicon, développant macOS autour de ces dernières, ce qui a rendu les portages bien plus complexes.

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Mais l’esprit de ces machines hybrides n’est pas mort. Sur X (Twitter), l’ingénieur Miguel C dévoile le fruit de son travail : faire tourner macOS 27 Golden Gate sur un PC Asus Zenbook A16 doté d’un processeur Snapdragon X2 Elite de Qualcomm. Un projet qu’il a tout naturellement nommé « Snapintosh». Le résultat est là, même s’il reste encore du travail pour un usage quotidien sans accroc. L’internaute pense cependant que « le Hackintosh sur ARM est tout à fait possible », en référence à l’architecture de la puce Snapdragon.

Le « Snapintosh », ou macOS sur un PC équipé d’une puce Snapdragon de Qualcomm

La vidéo ci-dessous montre le bureau de macOS 27 sur le PC Asus, mais on constate que la navigation n’est pas très fluide. De plus, le Wi-Fi ne fonctionne pas, ce qui est assez handicapant. Miguel C reste optimiste et pense pouvoir résoudre ces problèmes à terme. Sans surprise, il aurait utilisé l’intelligence artificielle pour parvenir à ses fins. Nous utilisons le conditionnel car l’ingénieur ne le dit pas explicitement. Des indices laissent peu de place au doute cela dit.

Glitchy for now, trying to get WiFi working and more performance and GPU improvements. pic.twitter.com/KYQEzglJky — Miguel C (e/acc) 👁️ (@Acelogic_) October 20, 2026

On trouve ainsi la mention de Claude, l’IA d’Anthropic, dans un fichier du projet sur Github. Et Miguel C dit lui-même qu’il va s’atteler à « dé-slopifier le code ». Le « slop » étant attribué à certaines créations de l’IA générative. Quoi qu’il en soit, le Snapintosh est une idée intéressante à surveiller.