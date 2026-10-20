Cette appli capable de retrouver un Googlebook perdu a discrètement disparu, Google s’explique

Les Googlebook viennent à peine d’arriver sur le marché que leur logiciel fait déjà parler. Google a retiré l’application Find Hub de ses ordinateurs portables, puis a bloqué toute réinstallation depuis le Play Store. La firme a fini par livrer sa justification, sans lever le doute principal.

googlebook

Depuis deux ans, Google muscle son service de localisation pour rattraper Apple. Sur le terrain, les balises compatibles se multiplient, les partenariats aussi, et le réseau Localiser sait déjà transmettre la position d’une valise égarée à une compagnie aérienne. Chaque smartphone Android qui passe à proximité sert de relais anonyme. Plus les porteurs sont nombreux, mieux le maillage fonctionne. Avec un ordinateur portable, la mécanique change.

Côté mobile, la machine tourne bien. Depuis la mise à jour d’octobre des Services Google Play, le NFC fonctionne avec les balises compatibles Localiser. Les Googlebook, eux, avancent en sens inverse. Ces ordinateurs signés Acer, Asus, Dell, HP ou Lenovo sont arrivés le 5 octobre, avec une promesse de dix ans de suivi logiciel. Leur rapport au repérage d’objets vient pourtant de changer en silence.

Google a retiré l’application Find Hub des Googlebook de première génération

Après plusieurs jours de flou, Google a détaillé sa position sur le retrait de Find Hub des Googlebook. L’application a disparu des modèles de première génération, et les réglages du Play Store ont été modifiés pour empêcher toute installation. Selon la firme, l’outil a été conçu nativement pour les formats mobiles, alors qu’un ordinateur portable dialogue tout autrement avec le réseau chargé de retrouver les appareils égarés.

L’essentiel du suivi d’un portable se produit quand la machine reste fermée et en veille. Installer la version mobile ne suffit alors pas à garantir un résultat fiable, selon Google. Sur un Googlebook, l’interface web demeure accessible pour localiser les autres appareils, Pixel et balises comprises. Le reste du parc profite donc du réseau. L’ordinateur, lui, devient un angle mort.

Google n’a jamais dit si un Googlebook peut encore être repéré. Le silence dure. Chez Apple, un MacBook endormi se signale depuis des années aux appareils voisins, sans la moindre intervention de son propriétaire. L’écart saute aux yeux. Aucune version taillée pour les machines portables n’a été annoncée à ce stade, ni le plus petit calendrier.


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