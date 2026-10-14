eSIM Thaïlande : une semaine ou un mois, le bon forfait pour rester connecté de Bangkok aux îles

Quelques jours à Bangkok, deux semaines entre Chiang Mai et les îles ou un mois sac au dos : chaque voyage en Thaïlande a son rythme. L’eSIM Ubigi s’installe avant le départ et propose un forfait adapté à chacun.

Ubigi Thaïlande

Ça y est, après 11 à 12 heures de vol, vous venez enfin d’atterrir en Thaïlande, et là, en sortant de l’avion, problème : vous n’avez pas de data. Vous avez pourtant besoin d’Internet pour commander un VTC, pour retrouver l’adresse de votre hôtel ou encore pour envoyer un message à vos proches. C’est évident, mais oui, la Thaïlande n’est pas dans la Zone Europe et votre forfait français ne vous sera plus d’aucune aide une fois sur place.

Alors bien sûr, vous pouvez aller acheter une carte SIM au comptoir de l’aéroport, mais bien que cette solution paraisse simple, elle a ses désavantages. La file d’attente est souvent très longue, et il peut être difficile de décrypter les offres sur place.

Avec Ubigi, vous pouvez choisir votre offre d’eSIM depuis votre canapé avant votre voyage et profiter d’un réseau efficace dès votre atterrissage en Thaïlande. Il y a seulement 3 étapes à suivre : vous choisissez votre forfait sur le site d’Ubigi, puis vous recevez un QR code par mail que vous devez simplement scanner pour profiter de votre offre. Vous pouvez l’installer plusieurs semaines à l’avance, votre forfait s’activera automatiquement à votre arrivée en Thaïlande grâce à la technologie SmartStart et ce sera seulement à ce moment-là que la période de validité commencera. Et pour ceux qui aiment les bons plans, utilisez le code PHONANDROID pour 10% de remise sur votre premier achat chez Ubigi. Reste à savoir quelle offre d’eSIM choisir.

Une semaine, quinze jours ou un mois : un forfait qui s’adapte à votre voyage

Vous restez une semaine, un mois ou quelques jours en Thaïlande ? Avec Ubigi, vous avez le choix entre plusieurs offres variées qui vont de 1Go aux data en illimité pour 7 jours à 30 jours avec des prix accessibles :

  • Data en illimité, valable 30 jours pour 49 €
  • Data en illimité, valable 7 jours pour 22€
  • Data en illimité, valable 15 jours pour 35€
  • 10 Go, valables 7 jours pour 9€
  • 10 Go, valables 30 jours pour 11€
  • 25 Go, valables 30 jours pour 24,90€
  • 3 Go, valables 15 jours pour 5€
  • 1 Go, valable 7 jours pour 3€

Vous voulez économiser encore un peu plus ? Utilisez le code PHONANDROID pour profiter de 10% de remise sur le premier achat chez Ubigi.

Pour un circuit de 2 semaines au nord de la Thaïlande puis dans les îles du Golfe par exemple, les offres 3 Go ou illimité sur 15 jours sont idéales. Si vous faites un séjour plus long ou que vous comptez télétravailler en Thaïlande, les offres 30 jours ou en illimité sont intéressantes. Avec l’offre en illimité sur 30 jours à 49 €, l’Internet mobile vous coûte finalement seulement 1,63 € par jour.

Partage de connexion et recharge : rien à gérer sur place

Une fois sur place, vous n’avez plus rien à gérer, même loin de tout ou à plusieurs. Le hotspot est en effet autorisé sans restriction. Vous pouvez donc partager votre connexion à votre partenaire ou à votre PC pour bosser plusieurs heures sans problème. Vous avez utilisé toutes vos données mobiles ? Vous pouvez recharger votre eSIM depuis l’application Ubigi, sans WiFi ni besoin de data restante.

Et si vous décidez de voyager dans un autre pays ensuite, bonne nouvelle : la même eSIM est réutilisable pour votre prochain voyage dans plus de 200 destinations. Pour que tout fonctionne, il faut simplement que votre smartphone soit déverrouillé et compatible eSIM, ce qui est le cas de la grande majorité des smartphones aujourd’hui.

Finalement, entre le ferry vers une île, la terrasse d’un bungalow ou encore une route de montagne du nord, profitez d’un réseau performant où que vous soyez en Thaïlande et concentrez-vous sur le paysage plutôt que sur vos barres de réseau. Et avec le code PHONANDROID, vous profitez de 10 % de remise sur votre premier achat Ubigi, de quoi garder quelques bahts pour un pad thaï de plus.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Ubigi.


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