Surfshark réunit plusieurs outils pour vous aider à déjouer les arnaques en ligne

Les arnaques en ligne ne se résument plus à des mails mal traduits, des fichiers infectés ou à des failles techniques. En s’appuyant sur des techniques d’ingénierie sociale, elles peuvent pousser leurs victimes à trop vite cliquer sur un lien, valider une opération ou transmettre une information sensible. Avec son hub anti-arnaques, Surfshark aide ses utilisateurs à mieux se protéger contre les tentatives d’escroquerie.

Protection anti-arnaques de Surfshark

Annoncé le 21 mai 2026, la protection contre les arnaques ou Hub Antiscam de Surfshark n’est pas vraiment une nouvelle suite de sécurité. Elle réunit dans une même interface plusieurs outils que l’entreprise proposait déjà séparément.

L’objectif est de permettre aux utilisateurs de mieux comprendre la complémentarité entre ces différents outils et à mieux les utiliser pour éviter les escroqueries.

Les arnaques modernes exploitent d’abord vos réflexes

Les protections classiques comme les antivirus et les filtres web savent bloquer des programmes malveillants, des sites dangereux et certaines plateformes déjà identifiées comme frauduleuses. Mais elles ne suffisent pas toujours face à un escroc qui se fait passer pour votre conseiller bancaire, un proche ou un service de livraison.

L’ingénierie sociale consiste ainsi à manipuler la victime plutôt qu’à chercher à infecter directement son appareil. Les fraudeurs jouent surtout sur l’urgence, la peur ou l’appât du gain : un compte serait sur le point d’être suspendu, un colis nécessiterait un paiement immédiat ou une récompense attendrait d’être réclamée.

Le scénario devient encore plus convaincant lorsque vos données personnelles ont déjà circulé à la suite d’une fuite. Votre nom, numéro de téléphone ou le nom d’une entreprise dont vous êtes client suffisent parfois à donner au message une apparence légitime.

Avec sa protection anti-arnaques, Surfshark cherche à réduire la quantité d’informations exposées, à vous alerter en cas de fuite de vos données, ou encore à bloquer certains pièges utilisés par les escrocs.

Cet ensemble d’outils ne peut toutefois pas garantir à 100% qu’un utilisateur ne sera jamais trompé. Un arnaqueur persuasif peut toujours contourner les dispositions s’il convainc sa cible de lui transmettre volontairement un code ou d’autoriser une opération.

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Une interface commune plutôt que cinq outils pêle-mêle

Le hub Antiscam prend la forme d’un espace dédié au sein de l’application Surfshark sur iOS. Sa principale nouveauté réside dans son organisation : cinq fonctions sont regroupées pour mieux présenter les différentes étapes de la protection contre les arnaques.

Cette centralisation a un intérêt concret. Alors que des fonctions dispersées dans plusieurs menus ou services risquent de rester inconnues, les rassembler permet de rendre plus visible leur complémentarité.

Voici les 5 outils que regroupe le hub anti-arnaques :

  • Alternative ID (adresse e-mail alternative) : cette fonctionnalité de Surfshark vous permet de remplacer votre adresse personnelle par une adresse de substitution. Elle limite ainsi l’exposition de vos coordonnées en ligne.
  • Alternative Number : permet d’utiliser un numéro de substitution à la place de votre numéro personnel. Elle limite l’exposition de vos coordonnées téléphoniques en ligne.
  • Surveillance du dark web : cette fonctionnalité vous avertit lorsque certaines de vos données apparaissent dans une fuite connue. Elle vous permet de réagir rapidement pour sécuriser vos comptes.
  • Blocage des sites dangereux : cet outil empêche l’accès aux pages identifiées comme malveillantes ou liées au phishing. Il réduit ainsi le risque que vous transmettiez vos informations à un site frauduleux.
  • Assurance usurpation d’identité : il s’agit d’une couverture financière que propose Surfshark pour prendre en charge certains préjudices liés à une usurpation de votre identité. Cet avantage est pour le moment réservé aux résidents américains, hors l’Etat de New York.

Ces outils n’interviennent pas tous au même moment. Certains servent à réduire l’exposition en amont, d’autres à détecter une fuite ou à empêcher l’accès à un site frauduleux. L’assurance arrive en dernier recours lorsque l’usurpation a déjà causé un préjudice, mais elle n’est malheureusement pas encore proposée en Europe.

Comment accéder au hub anti-arnaques de Surfshark

La protection anti-arnaques est d’abord proposée dans l’application Surfshark pour iOS, sous l’onglet intitulé Antiscam. L’entreprise présente ce lancement comme une phase pilote destinée à recueillir les retours des utilisateurs avant une arrivée sur Android et les autres plateformes. Aucun calendrier précis n’a été annoncé pour l’instant.

En fonction de la formule de votre abonnement, vous pourriez ne pas accéder à tous les outils. Avec la formule de base (Starter), seules la fonctionnalité Alternative ID est proposée. Le blocage du phishing, des sites frauduleux et la surveillances des fuites de données sont accessibles avec la formule intermédiaire Surhshark One. Enfin, pour ceux qui résident aux États-Unis, l’indemnisation en cas d’arnaque est incluse à la formule One+, la plus avancée et la plus chère de Surfshark.

Surfshark prévoit aussi d’enrichir progressivement cet espace avec de nouvelles fonctions contre les arnaques. Le nouveau hub vise donc aussi bien à réorganiser l’offre actuelle qu’à servir de point de départ à une suite plus large consacrée à la protection des utilisateurs contre les arnaques en ligne.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Surfshark.


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