Services Google Play : il faudra vraiment le vouloir pour perdre ses affaires avec ces 2 nouveautés du réseau Localiser

Le réseau Localiser de la firme de Mountain View gagne deux fonctions inédites avec la mise à jour des Services Google Play d’octobre. La première rend la configuration des balises compatibles plus simple, tandis que la seconde rend le service de Localisation plus efficace. Voici comment.

La mise à jour des Services Google Play d’octobre est là. Déployée le 5 octobre, elle porte le numéro de version v26.39 et elle introduit une petite dizaine d’améliorations. Parmi celles-ci, deux sont particulièrement notables et elles concernent le réseau Localiser de Google – traduit Find Hub en anglais.

Imaginez : vous êtes dans un café et vous trouvez au pied de votre table un trousseau de clés équipé d’un traceur. De prime abord, impossible de savoir à qui il appartient. Et il n’est pas toujours évident de savoir quoi en faire : le confier à l’accueil de l’établissement en espérant que le propriétaire revienne ? L’apporter au commissariat ?

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Ces 2 nouveautés de la dernière mise à jour des Services Google Play rendent Localiser encore plus indispensable

C’est à ce type de besoin – aider à identifier un traceur perdu, en somme – qu’entend répondre la première des nouveautés introduites par la mise à jour des Services Google Play à Localiser. En effet, elle ajoute la prise en charge du NFC aux balises compatibles avec le réseau Localiser – comme les Pixel Tag. Concrètement : il suffira désormais de toucher un traceur avec son téléphone pour afficher rapidement ses détails et ses paramètres.

Et ce n’est pas le seul avantage. Cela permet également de simplifier la configuration des balises. Toucher son traceur avec son smartphone évite au propriétaire d’avoir à ouvrir l’application Localiser puis de sélectionner la balise dans la liste des objets sauvegardés.

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L’ajout d’une nouvelle balise est également plus simple grâce à la seconde nouveauté : l’intégration d’options supplémentaires lors de la configuration initiale, à savoir la possibilité de renommer ladite balise, de configurer des fonctionnalités comme les Rappels en cas d’oubli ou d’y associer une catégorie d’objets.


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