Le Xiaomi 18 Pro ne va pas échapper à la hausse des prix, ça va faire très mal à votre portefeuille

Alors que l’on attend toujours une date de sortie en Europe, une fuite révèle le prix des Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max sur le vieux continent. Attention, ça pique un peu (beaucoup).

couleurs xiaomi 18 pro

Xiaomi a fait sensation à la rentrée en présentant ses nouveaux flagships. Comme à son habitude, le constructeur a commencé par une sortie en Chine, sans révéler de date de lancement précise pour le reste du monde. Il fallait donc se contenter des informations et de la fiche technique des modèles commercialisés dans le pays pour tenter de deviner ce qui nous attend en Occident concernant les smartphones.

Or, concernant les prix, il y avait de quoi se montrer plutôt optimiste. Dans l’Empire du Milieu, le Xiaomi est disponible à partir de 5 999 yuans (environ 780 euros), tandis que le Xiaomi 18 Pro Max démarre à 6 999 yuans (environ 910 euros). Mais bien entendu, il aurait été très imprudent de se baser uniquement sur les prix chinois pour prédire ceux en euros. Cela, une récente fuite vient encore nous le rappeler.

Sur le même sujet — Le Xiaomi 18 Ultra est annulé : il était trop haut de gamme pour son propre bien

Les prix des Xiaomi 18 Pro viennent de tomber et ça pique fort

D’après des informations obtenues par YTECBH, la Xiaomi 18 Pro serait vendu à 1449 € pour sa variante 256 Go de stockage, tandis que celle à 512 Go de stockage coûterait 1649 €. Rien de très réjouissant non plus du côté de Xiaomi 18 Pro Max. Le modèle à 512 Go de stockage serait disponible à 1849 €. On est bien loin des conversions directes depuis les prix chinois.

À titre de comparaison, la hausse des prix est telle que, si ces prix se confirment, le Xiaomi 18 Pro coûterait donc à peine 50€ de moins que le Xiaomi 17 Ultra. Clairement, un cap vient d’être passé chez le constructeur chinois. D’autant que les innovations techniques sur cette génération sont relativement mineures.

À ce propos, le Registre européen de l’étiquetage énergétique des produits (EPREL) a également dévoilé la capacité des batteries des nouveaux smartphones, toujours différentes en Europe et en Chine. Par chez nous, le Xiaomi 18 Pro sera donc équipé d’une batterie de 6000 mAh pour une autonomie promise de 66 heures et 30 minutes, tandis que le modèle Pro Max sera alimenté par une batterie de 7050 mAh, garantissant 70 heures et 40 minutes d’utilisation.


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