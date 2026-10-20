Asus dévoile le ROG Zoom, un câble Ethernet qui encaisse jusqu’à 40 Gbit/s

Asus se dote de son propre câble Ethernet catégorie 8 spécialement conçu pour les joueurs les plus exigeants. Qu’a-t-il de plus que les autres câbles similaires déjà sur le marché ?

Cable Ethernet Asus ROG Zoom
Le câble ROG Zoom de chez Asus

Alors que la plupart des box Internet haut de gamme proposent du Wi-Fi 7, la connexion via un câble Ethernet est tout de même privilégiée par celles et ceux qui ont besoin d’une stabilité sans faille et d’un temps de latence le plus faible possible. On pense notamment aux joueurs de jeux en ligne compétitifs. Le choix du câble est alors aussi important que celui de son fournisseur d’accès à Internet.

Chacun dispose en effet d’une catégorie qui va déterminer sa bande passante maximale ainsi que les fréquences qu’il prend en charge. Le principe est simple : plus la catégorie est élevée, plus ces deux paramètres le sont aussi. Un câble Ethernet de catégorie 8 peut ainsi supporter un débit de données jusqu’à 40 Gbit/s (ou 5 Go/s) et des fréquences allant jusqu’à 2 000 MHz. Comme le ROG Zoom présenté par Asus.

ROG Zoom, un câble Ethernet de catégorie 8 qui promet une bande passante de 40 Gbit/s

Pour se distinguer des autres câbles de cette catégorie, Asus mise sur des conducteurs en cuivre sans oxygène de calibre 26 AWG qui réduisent la perte de signal la distance. Un double blindage S/FTP assurent une protection contre les interférences électromagnétiques et la diaphonie (les perturbations entre les paires de fils). Enfin, les connecteurs RJ-45 présentent un blindage en cuivre plaqué or, ce qui selon Asus leur permet de mieux résister à la corrosion et à l’usure inhérente aux branchements/débranchements répétés.

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Actuellement, en France, c’est la Freebox Ultra qui propose le débit de données maximum qu’une box Internet peut atteindre : 8 Gbit/s (1 Go/s). Avec le câble ROG Asus, vous êtes donc tranquille pendant un bon moment. La marque propose deux longueurs : 1,5 m et 3 m. Attention, le câble ne fait pas tout. Les résultats finaux en terme de débit et de latence dépendent d’autres facteurs, comme la carte réseau de votre PC ou la longueur du câble.

Pour le moment, le câble est commercialisé en Chine pour respectivement 299 et 399 yuans (40 et 53 euros environ). Aucune annonce n’a été faite sur une éventuelle sortie à l’international. Notez que vous pouvez facilement trouver des câbles Ethernet de catégorie 8 pour une fraction de ces prix sur la plupart des sites de vente en ligne.

Source : Notebookcheck


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