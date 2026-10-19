Samsung lancerait six smartphones pliables en 2027, dont deux modèles jamais vus

Samsung prévoierait le lancement de pas moins de six modèles de smartphones pliables l’année prochaine. Le Galaxy Z Fold 9 Pro serait un tout nouvel appareil, tout comme le Galaxy Z Slide à écran coulissant.

Fort du succès du nouveau format passeport du Galaxy Z Fold 8, Samsung se sent pousser des ailes et pourrait commercialiser jusqu’à six modèles de smartphones pliables en 2027. L’information provient du leaker The Galox, qui a déjà vu juste dans le passé concernant de futurs produits du constructeur coréen.

Première surprise, les Galaxy Z Fold 9 et Galaxy Z Fold 9 Ultra seraient accompagné par un Galaxy Z Fold 9 Pro. Samsung n’a pas l’habitude d’utiliser la mention Pro sur ses smartphones, mais on attend aussi un Galaxy S27 Pro pour la première fois en début d’année prochaine. On ne sait pas si ce Galaxy Z Fold 9 Pro aurait un design similaire à celui du Galaxy Z Fold 9 Ultra, mais peut-être plus compact et un peu moins bien équipé, ou s’il s’agit d’une conception à la Galaxy Z Fold 9 (moins haut et plus large) avec une meilleure fiche technique. On reprochait notamment au Galaxy Z Fold 8 son absence de téléobjectif et un capteur principal qui ne fait pas des merveilles.

Galaxy Z Slide : le premier smartphone à écran coulissant de Samsung ?

Autre enseignement, le Galaxy Z Flip 9 serait bien présent, alors qu’on pouvrait craindre une disparition de ce modèle pliable à clapet. On aurait aussi un Galaxy Z Trifold 2, le modèle pliable deux fois (avec trois écrans internes, donc), offrant une surface d’affichage encore plus élevée. La disponibilité de la première génération était très limitée et elle n’est même jamais sortie officiellement en France. Peut-être que Samsung va étendre sa commercialisation pour cette seconde mouture.

Enfin, le dernier mobile serait le Galaxy Z Slide. On évoque un smartphone à écran coulissable chez Samsung depuis bien des années, celui-ci pourrait enfin voir le jour l’année prochaine. Son design reste incertain, et on peut déjà anticiper qu’il sera réservé à certains territoires (Corée du sud, peut-être la Chine et les États-Unis). Mais on a hâte de découvrir le potentiel d’une telle conception.

La source annonce des améliorations au niveau de la batterie, de la finesse et du poids pour l’ensemble du line-up. Rendez-vous l’été prochain pour en savoir plus.