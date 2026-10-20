Panne Revolut : impossible d’utiliser sa carte bancaire, que se passe-t-il ?

Depuis environ une heure, les clients Revolut font face à des paiements refusés après avoir tenté d’utiliser leur carte bancaire. Sur les réseaux sociaux, la banque en ligne a confirmé un problème technique sur ses serveurs, tout en assurant que les données et économies des utilisateurs étaient en sécurité.

Revolut
Crédits : 123RF

« Les trois paiements refusés que j’ai pris à la caisse pour des croissants ne resteront pas impuni [sic] », ironise un internaute sur X (anciennement Twitter). Comme des milliers d’autres clients à travers le monde, ce dernier  est victime de la panne qui frappe actuellement la banque en ligne. Sur les réseaux sociaux, les témoignages affluent depuis un peu moins d’une heure. Tous rapportent la même chose : impossible d’utiliser leur carte bancaire, que ce soit pour payer à la caisse ou pour retirer de l’argent.

Une situation pour le moins angoissante, pour quiconque se retrouve dans l’incapacité d’utiliser son compte en banque — et donc, de savoir dans quel état celui-ci se trouve. Ce n’est pas la première fois que les services d’une banque tombe en panne, mais il est plus rare que ces dysfonctionnements entraînent des problèmes de paiement. Sur Internet, beaucoup se demandent si leur banque n’a pas (encore) été piraté.

Revolut en panne, les cartes bancaires sont inutilisables

Il y a quelques semaines, Revolut reconnaissait en effet avoir été la cible de pirates ayant récupéré diverses données personnelles sur ses clients. Rassurez-vous, ce n’est pas ce qui est en train de se passer aujourd’hui. La banque a rapidement pris la parole sur ses réseaux sociaux pour prévenir sa clientèle de la situation en cours.

« Nous rencontrons actuellement une interruption de service qui affecte plusieurs de nos services », écrit cette dernière sur X. « Nous pouvons vous assurer que l’argent et les données de tous nos clients sont en sécurité. Nous travaillons à la résolution du problème depuis qu’il a été identifié ce matin et nous présentons nos excuses à toutes les personnes concernées pour les désagréments occasionnés. »

Sur le même sujet — Clients Revolut : attention à ces messages de phishing, ils visent vos données biométriques

A priori, pas d’inquiétude à avoir sur vos données personnelles ou même pour votre compte en banque, donc. Reste plus qu’à attendre que Revolut identifie et résolve le problème de son côté. À l’heure où sont écrites ces lignes, les signalements sont déjà en train de baisser sur Down Detector, laissant espérer un rapide retour à la normale.


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