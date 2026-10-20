Ce système d’exploitation open source qui veut faire de l’ombre à Windows vient de franchir une étape cruciale

ReactOS, un projet de de système d’exploitation communautaire et gratuit, a enfin résolu un problème qu’il tente de résoudre depuis une dizaine d’années. Une étape supplémentaire qui le rapproche un peu plus du déploiement en bêta.

On a souvent tendance à regrouper les systèmes d’exploitation en quelques camps bien distincts. Windows, macOS et Linux sur PC, Android et iOS sur smartphones, etc. Mais pour les plus téméraires et avides de se détacher des grosses mégacorporations, des alternatives open source existent. Il a par exemple été plusieurs fois question de LineageOS ou de GrapheneOS, deux projets libres et gratuits sur smartphones, dans nos colonnes. Et sur PC, nous avons ReactOS.

ReactOS est un cas un petit peu particulier, puisque ce dernier est en réalité en développement depuis pas moins de 30 ans… et n’a jamais vraiment été déployée auprès du grand public. Tout comme les alternatives citées plus haut qui tentent de reproduire l’expérience Android mais sans ses inconvénients, ReactOS copie sans vergogne l’interface et le fonctionnement de Windows. Enfin presque. Jusqu’à il y a peu, le système d’exploitation souffrait d’une grosse limitation qui l’empêchait d’être installé sur la plupart des PC modernes.

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ReactOS est désormais beaucoup plus simple à installer sur nos PC

Depuis sa création, ReactOS nécessite d’être installé sur une partition FAT32, un format qui n’est quasiment plus utilisé sur les PC modernes. En effet, cela fait bien longtemps que Windows est passé au NTFS, un format beaucoup plus rapide et surtout plus permissif en termes d’espace de stockage. Autrement dit, les utilisateurs souhaitant installer ReactOS devaient nécessairement partitionner leur disque dur pour obtenir un espace en FAT32.

Ce n’est désormais plus nécessaire. Comme le rapportent nos confrères de Phoronix, le système d’exploitation prend dorénavant pleinement en charge le NTFS et peut être directement installé sur un espace dédié. Autrement dit, il est tout à fait possible de vous configurer une machine entièrement dédiée à ReactOS. Ce qui ne veut pas dire qu’on vous conseille de le faire. L’équipe de développement admet elle-même que de nombreux bugs pouvant gâcher l’expérience subsistent sur leur nouveau driver. Pour autant, cette étape représente un pas de géant vers un déploiement généralisé de l’OS.