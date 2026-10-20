RTX 4090 : cet aéroport laisse s’envoler l’équivalent de 440 000 euros de cartes graphiques perdues dans la nature

L’aéroport de São Paulo-Guarulhos, au Brésil, se trouve dans la panade après avoir égaré deux palettes pleines à craquer de RTX 5090. La perte s’élève à environ 2,5 millions de reals brésiliens, soit 440 000 euros, mais est en réalité encore plus importante si l’on prend en compte les prix de revente sur le territoire.

RTX 5090
Crédits : Phonandroid

Le marché des cartes graphiques a son lot d’histoires insolites à raconter. Mais généralement, celles-ci concernent plutôt des acheteurs malchanceux qui ont le contenu de leur colis remplacer par un objet quelconque. L’histoire du jour est légèrement plus rocambolesque — et encore plus improbable. Direction le Brésil, plus précisément l’aéroport international de São Paulo-Guarulhos.

Le 20 septembre dernier, celui-ci reçoit deux palettes de GeForce RTX 5090, la carte graphique la plus puissante de Nvidia à l’heure actuelle, fabriquées par ZOTAC. Le 25 septembre, la cargaison est validée par la douane. Le 6 octobre, tout se passe encore comme prévu, l’aéroport ayant même dédié un emplacement spécial pour conserver la cargaison avant sa distribution. Mais voilà qu’une semaine plus tard, les deux palettes ont totalement disparues de la surface de la Terre.

Sur le même sujet — Une RTX 5090 moins chère et trois fois plus puissante ? Ce fabricant chinois tente le pari

Cet aéroport égare deux palettes de RTX 5090

Les autorités tentent alors de retrouver les cartes graphiques, en vain. Comme on peut s’en douter, le préjudice est énorme. On estime que la cargaison à elle seule valait 2,5 millions de reals brésilien, soit environ 440 000 euros. Mais il ne s’agit là que du prix dépensé auprès du distributeur. Sur place, les revendeurs auraient affiché des prix bien plus élevés, s’indexant sur le prix du hardware délirant du moment.

Oderço Matos, PDG d’Oderço, l’entreprise à qui ont été achetées les RTX 5090, a décidé de rendre l’affaire publique il y a quelques jours en publiant une vidéo sur le compte Instagram de son entreprise. Dedans, il ne cache pas son agacement. « Deux palettes ne disparaissent d’elles-mêmes dans un aéroport international », martèle-t-il. Pour l’heure, nous n’avons toujours aucune nouvelle de cette cargaison, ni de comment elles ont pu s’évaporer. Mais il y a fort à parier que quelqu’un a touché un joli pactole dans cette affaire.

 

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