Un hacker pirate 100 sites avec une armée d’agents IA, presque sans rien faire

Avec quelques requêtes simples, un hacker a lancé de nombreux agents IA à l’assaut de plusieurs sites Web. Plus d’une centaine ont été piratés à l’issue de la manoeuvre, en très peu de temps.

Il semble déjà loin le temps où les pirates informatiques étaient des professionnels de la programmation. Parfois si doués qu’une fois démasqués, certains se voyaient proposer un poste au sein d’une entreprise de cybersécurité. Ils existent encore, mais depuis l’avènement de l’intelligence artificielle, c’est presque une espèce en voie de disparition. À l’aide des outils désormais facilement accessibles, les hackers exploitent les failles plus vite qu’on ne peut les corriger.

Et c’est sans parler des agents IA, qui peuvent briser les défenses des sites Internet même sans qu’on leur demande. Ici, il a tout de même fallu une intervention humaine, mais extrêmement minime. Les experts en cybersécurité de chez NorForge ont découvert une vague d’attaques menées par des agents IA conçus à l’aide d’une plateforme open source tout à fait légitime : Cairn. Vous lui donnez vos instructions et les agents vont se mettre au travail en détaillant tout ce qu’il font.

Quelques requêtes simples suffisent pour que l’IA pirate de nombreux sites Web

Parmi les pirates observés par NorForge (ces derniers avaient laissé leur session d’utilisation de Cairn visible), l’un d’eux a été particulièrement prolifique. Écrivant en chinois, il a utilisé une centaine de caractères seulement pour ses consignes, qui précisaient ses méthodes d’intrusion préférées. Les agents IA sont ensuite partis à l’assaut d’environ 1 200 sites de e-commerce américains, canadiens, australien et japonais. Plus d’une centaine ont été piratés, sachant qu’il fallait en moyenne 23 heures pour qu’un agent y parvienne.

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L’opération a coûté environ 5 000 dollars de tokens (l’unité de base de l’IA générative), soit 50 dollars par piratage réussi. Ce qui impressionne les chercheurs de chez NorForge, c’est la puissance des agents IA, qui ont parfois eu recours à des méthodes très complexes pour arriver à leurs fins.

Parmi les victimes, on trouve John Deere (entreprise de matériels agricoles), SharkNinja (équipements de cuisine) ou Cummins (équipements industriels). Selon elles, aucune donnée sensible n’aurait été dérobée suite à l’intrusion. Le concepteur de Cairn a quant à lui rappelé que son outil n’a pas été pas conçu pour le piratage.

Source : Reuters