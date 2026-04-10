C’est la pluie d’étoiles filantes à ne pas manquer en avril : voici quand et comment admirer les Lyrides en 2026

Avis à tous les amoureux de spectacles que nous offre à contempler la voûte céleste, les nuits qui raccourcissent inéluctablement ne vous empêcheront pas d’admirer la tête d’affiche de ce mois d’avril : la pluie de météores des Lyrides. Voici tout ce que vous devez savoir à son sujet.

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Crédits : 123RF

Les passionnés d’astronomie sont chanceux : plusieurs opportunités se présentent à eux au cours de l’année pour observer des pluies de météores – l’expression « étoiles filantes » étant un abus de langage. Si certaines sont plus impressionnantes que d’autres, comme les Perséides d’août ou les Géminides de décembre, d’autres s’avèrent plus modestes mais non moins fascinantes.

Tirant leur nom de la constellation de la Lyre, les Lyrides d’avril appartient à cette seconde catégorie et comptent parmi les pluies de météores les plus anciennes jamais recensées – on les observe depuis plus de 2 500 ans ! Ses traînées brillantes et éphémères sont faites des poussières libérées par la comète C/1981 G1 (Thatcher). Si sa période d’activité court du 16 au 26 avril, son pic se produira cette année 2026 dans la nuit du 22 au 23 avril. On vous explique dans cet article quelles sont les conditions optimales pour pouvoir profiter de l’événement.

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Lyrides : comment observer la pluie de météores d’avril ?

Pour profiter au mieux de ce spectacle, vous n’aurez besoin que de deux choses : vos yeux comme instrument, mais surtout de patience. Les pluies de météores sont de ces événements dont il est difficile de prévoir avec précision l’importance ou le pic exacts. Toutefois, ces conseils devraient participer à rendre votre observation la plus agréable possible :

  • Couvrez-vous, les nuits d’avril peuvent être fraîches.
  • Prévoyez de quoi vous allonger pour éviter de vous faire mal au cou.
  • Vos yeux ont besoin de s’adapter aux conditions nocturnes : pour ce faire, prévoyez 15 minutes et éviter d’utiliser votre smartphone.
  • Privilégiez un lieu d’observation loin de la pollution lumineuse – qui a explosé en dix ans et dont les effets alarment désormais les scientifiques.
  • Embrassez du regard l’ensemble de la voûte céleste : se focaliser sur le radiant serait contreproductif.

Mais ces astuces ne servent à rien si on ne sait pas quand observer la pluie de météores des Lyrides. On vous révèle la meilleure fenêtre d’observation pour observer son pic.

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Lyrides : quand observer la pluie de météores d’avril en 2026 ?

Selon les estimations, les Lyrides devraient nous offrir environ 18 « étoiles filantes » par heure – à condition d’un ciel parfaitement dégagé et d’un radiant au zénith. S’il ne s’agit pas d’un événement spectaculaire à l’image des Perséides, il l’est toutefois plus que les Léonides ou les Taurides du Nord de novembre. Surtout, les Lyrides peuvent parfois offrir de belles surprises en produisant jusqu’à 90 météores par heure.

Le pic étant pronostiqué dans la nuit du 22 au 23 avril, la visibilité devrait être correcte puisque la lumière lunaire ne devrait gêner que légèrement. Il devrait intervenir vers 21 heures 40 heure française selon la Cité de l'espace, mais il est conseillé d’étendre la fenêtre d’observation entre 21 heures 30 et 2 heures 30 pour les plus courageux.


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