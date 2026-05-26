Ce personnage culte de l’univers Spider-Man pourrait-il faire son retour dans le MCU ?

Spider-Man No Way Home a fait revenir deux anciens hommes-araignées et des méchants emblématiques, et l'un d'entre eux se dit ouvert à une nouvelle apparition au sein du MCU.

En 2021, Spider-Man No Way Home créait la sensation en réunissant Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield, ainsi que certains des antagonistes de leur personnage respectif, au sein du même film grâce au principe du multivers. Les fans ont ainsi pu revoir à l'écran l'acteur Alfred Molina dans le rôle du Dr Otto Octavius, grand méchant du Spider-Man 2 de Sam Raimi. Son retour a fait plaisir à bien des amateurs de Spider-Man, et on se demande légitimement si on peut espérer une nouvelle apparition dans de prochaines œuvres du MCU.

En pleine promotion pour The Boroughs (la nouvelle série Netflix des créateurs de Stranger Things), Alfred Molina a été interrogé à ce sujet par Variety. “Si l'occasion se présente, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je pense qu'il faudra laisser Doc Ock à une place de choix dans la galerie des méchants, mais honnêtement, si on me proposait de reprendre le rôle, j'accepterais sans hésiter. J'en doute cependant”, a-t-il répondu. S'il se montre très ouvert pour interpréter de nouveau le personnage, il explique donc que la balle est dans le camp de Disney et Marvel.

Docteur Octopus pas encore prévu pour un nouveau projet du MCU

Il en profite pour raconter comment s'est passé son arrivée au casting de Spider-Man 2, puis de Spider-Man No Way Home près de 20 ans plus tard. “Quand j'ai tourné Spider-Man 2 pour Sam Raimi en 2004, je me souviens qu'à l'époque, j'avais une option pour trois films. Le contrat stipulait que s'ils décidaient de la renouveler, ils avaient le droit de me faire revenir. Après avoir tourné la scène où Octavius ​​meurt et se sacrifie, j'ai dit aux producteurs : « Bon, je suppose que mon option est caduque. » Mais Avi Arad, qui dirigeait Marvel à l'époque, a rétorqué : « Personne ne meurt vraiment dans cet univers. » Alors je me suis dit : « Ah, d'accord », mais je n'imaginais pas que je devrais attendre 17 ans avant de refaire la même chose”, narre-t-il.

Quand on lui a ensuite offert un retour dans No Way Home, il s'est d'abord inquiété de son physique, mais son scepticisme a été balayé par le réalisateur Jon Watts, qui lui a fait savoir que la technologie pouvait arranger ses “rides” et son “double menton”.