Ne manquez pas cette pluie d’étoiles filantes discrète mais fascinante : voici quand et comment admirer les Taurides du Nord en novembre 2025

Le mois de novembre continue de s’orner des spectacles les plus mémorables. Si les Léonides en sont la pluie de météores phare, un autre événement vaut le détour, surtout pour les amateurs d’astrophotographie : les Taurides du Nord.

Amoureux des pluies d’étoiles filantes désireux de faire des vœux, la voûte céleste de novembre n’a pas fini de livrer ses plus beaux spectacles. Alors que la pluie de météores des Léonides s’annonce la plus prometteuse avec ses deux pics de la nuit du 17 au 18 novembre, d’autres événements valent également le coup d’œil et notamment celui connu sous le nom de Taurides.

Il en existe deux types : celui du Sud et celui du Nord. Si le pic des premières est passé, il n’est pas encore trop tard pour observer la pluie de météores des Taurides du Nord dans les meilleures conditions. Voici tout ce que vous devez savoir sur cet événement discret mais non moins fascinant du mois de novembre.

Taurides du Nord : comment observer la pluie de météores discrète mais fascinante de novembre

Les Taurides du Nord font partie du large courant des Taurides. À l’image des Léonides, il ne s’agit pas d’étoiles filantes à proprement parler : ses traînées brillantes et éphémères sont dues aux poussières de l’astéroïde baptisé 2004 TG10, un objet résiduel associé à la comète 2P/Encke – dont proviennent directement les Taurides du Sud. Les Taurides, comme le suggère leur nom, émanent de la constellation du Taureau. Voici quelques recommandations pour rendre vos conditions d’observation les plus agréables possibles :

Évitez le clair de Lune : prévoyez une observation avant minuit lorsque la Lune ne s’est pas encore levée.

Ne vous focalisez pas sur le radiant, mais regardez légèrement à côté pour optimiser vos chances.

Habillez-vous chaudement.

Pour éviter de vous faire mal au cou, allongez-vous par terre sur une couverture ou sur une chaise longue afin de garder le plus de ciel possible dans votre champ de vision,

Prévoyez 15 minutes pour permettre à vos yeux de s’adapter aux conditions nocturnes et évitez d’utiliser votre smartphone (et privilégiez le mode sombre) : vos pupilles se contracteront avec sa luminosité.

Évitez la pollution lumineuse en vous éloignant des centres urbains et n’en créez pas vous-même en veillant à éteindre toute source de lumière artificielle intérieure comme extérieure.

Pour optimiser vos chances d’observation : privilégiez un endroit où un bâtiment ou un arbre pourrait bloquer la lumière de notre satellite naturel.

Munissez-vous d’une application d’astronomie pour vous guider dans votre observation.

Taurides du Nord : quand observer la pluie de météores discrète mais fascinante de novembre

Le pic des Taurides du Nord est prévu pour les 11 et 12 novembre. Cela correspond, selon le site Star Walk, au dernier quartier de Lune. Résultat ? Les conditions d’observation pourraient être plutôt défavorables. Mais chers passionnés d’astronomie, ne partez pas défaitistes. Notez d’abord que le meilleur moment pour observer les Taurides du Nord semble donc être dans la soirée du 12 novembre, avant minuit pour éviter l’éblouissement de la Lune.

Premièrement, 2025 pourrait être une « année d’essaim », ce qui signifie que les curieux pourraient apercevoir un nombre inhabituel de boules de feu incandescentes, même sous un ciel « pollué » par la lumière lunaire – ce qui offrirait un spectacle inoubliable. De plus, les Taurides du Nord se chevauchant avec leur pluie jumelle, les Taurides du Sud, des météores des deux flux pourraient être visibles simultanément.

Les Taurides du Nord présentent divers avantages. Alors oui, avec leurs 5 météores par heure visibles dans un ciel sombre selon les estimations pour novembre 2025, elles font partie des pluies de météores de classe mineure. Mais elles sont visibles à l’œil nu, partout sur Terre. Surtout, elles sont les candidates idéales pour l’astrophotographie grâce à la lenteur de leurs météores et à leurs boules de feu.