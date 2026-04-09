Les astronautes d’Artemis 2 rentrent sur Terre ce soir à une vitesse qui ferait fondre n’importe quoi

Après avoir repoussé les limites de l'exploration humaine, les astronautes d'Artemis 2 rentrent sur Terre ce soir. La capsule Orion va affronter des températures capables de faire fondre l'acier. Le plus difficile reste à venir.

face cachee lune
Source : NASA

Depuis le 1er avril 2026, la mission Artemis 2 écrit l'histoire de l'exploration spatiale. Les quatre astronautes d'Orion ont pulvérisé le record de distance d'Apollo 13, en s'éloignant à plus de 407 000 kilomètres de la Terre. Ils ont aussi photographié la face cachée de la Lune comme aucun humain ne l'avait fait avec une technologie moderne. Ce soir, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen entament la dernière étape de leur voyage.

Le retour s'annonce aussi spectaculaire que périlleux. La capsule Orion d'Artemis 2 doit encore survivre à l'une des phases les plus redoutées du vol spatial. L'amerrissage est prévu vendredi 10 avril dans le Pacifique, au large de San Diego, à 2h07 du matin heure française.

La capsule Orion d'Artemis 2 va traverser l'atmosphère à 38 367 km/h avant de plonger dans le Pacifique

À environ 120 kilomètres d'altitude, Orion va percuter l'atmosphère à près de 38 367 km/h. Ce choc va générer des températures atteignant 2 760 degrés Celsius, suffisantes pour faire fondre l'acier. Un bouclier thermique de 5 mètres de diamètre, composé de 186 blocs d'un matériau appelé Avcoat, protège l'équipage. Ce bouclier avait subi des dommages lors d'Artemis 1 en 2022. La NASA a opté pour un angle de rentrée plus abrupt pour limiter le temps d'exposition aux températures extrêmes.

Ces huit minutes de descente seront intenses. La capsule sera enveloppée d'un plasma incandescent, coupant toute communication avec le sol. À 8 000 mètres, trois premiers parachutes de 2 mètres s'ouvriront, suivis de deux stabilisateurs de 7 mètres. À 2 900 mètres, trois parachutes principaux de 35 mètres prendront le relais. Orion touchera l'eau à moins de 32 km/h. Des plongeurs seront également mobilisés pour sécuriser la capsule dès le contact avec l'eau.

Les équipes de récupération de l'USS John P. Murtha seront déployées deux heures avant l'amerrissage. La NASA et la Marine américaine ont répété ce scénario à douze reprises. Ces quatre astronautes pourraient bien entrer dans l'histoire comme les premiers humains à avoir voyagé aussi loin dans l'espace et à en être revenus sains et saufs.


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