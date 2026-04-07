Artemis II repousse les limites de l’humanité en pulvérisant ce record vieux de 56 ans

Artemis II vient d'entrer dans l'histoire de l'exploration spatiale. Les quatre astronautes à bord d'Orion ont voyagé plus loin de la Terre que n'importe quel être humain avant eux. Ce record qui tenait depuis Apollo 13 il y a 56 ans vient de tomber.

Le retour de l'humanité vers la Lune mobilise la NASA depuis plusieurs années. Le programme Artemis vise une présence durable à proximité de notre satellite naturel, au-delà des simples escapades des missions Apollo. La route a été longue et semée d'embûches. Des fuites d'hydrogène répétées sur la fusée SLS avaient contraint l'agence à repousser plusieurs fois le calendrier.

Malgré ces obstacles, le lancement a eu lieu le 1er avril 2026 depuis le Centre spatial Kennedy en Floride. Quelque 400 000 spectateurs ont assisté à l'envol. La capsule Orion embarque aussi une technologie laser inédite permettant de diffuser de la vidéo 4K depuis l'orbite lunaire, une première absolue dans l'histoire spatiale.

Les astronautes d'Artemis II ont voyagé plus loin que n'importe quel humain dans l’espace

Le 6 avril 2026, les astronautes Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen ont dépassé les 400 000 kilomètres de distance par rapport à la Terre. La NASA a confirmé une distance maximale de 407 008 kilomètres. Ce chiffre efface le record détenu par l'équipage d'Apollo 13, inégalé depuis 1970. À titre de comparaison, la Station spatiale internationale orbite à environ 400 kilomètres seulement de la surface terrestre.

L'événement a coïncidé avec une coupure de communication planifiée, au moment où Orion passait derrière la Lune. À leur retour en zone de contact, les astronautes ont organisé une cérémonie de nommage de deux cratères lunaires. Le premier a reçu le nom de leur vaisseau, Integrity. Le second a été dédié à Carroll, l'épouse du commandant Reid Wiseman, disparue durant la préparation de la mission. Les quatre membres de l'équipage se sont enlacés en orbite pour marquer l'occasion.

Artemis II doit rentrer sur Terre dans les prochains jours, après dix jours de mission au total. La prochaine étape du programme est Artemis IV, qui prévoit un alunissage en 2028. Ce sera la première fois qu'un humain posera le pied sur la Lune depuis Apollo 17, en 1972.