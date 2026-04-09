La pollution lumineuse a explosé en dix ans et ses effets alarment désormais les scientifiques

Depuis 2014, la planète ne s'éteint plus jamais vraiment. Une nouvelle étude satellitaire révèle l'ampleur de la pollution lumineuse dans le monde. Les conséquences sur la faune, la flore et le sommeil humain commencent à alarmer les scientifiques.

La lumière artificielle a profondément transformé nos nuits. Les villes s'étendent, les réseaux électriques progressent et les sources lumineuses se multiplient partout dans le monde. Ce phénomène perturbe les cycles naturels des plantes et des animaux, dégrade le sommeil humain et efface les étoiles du ciel nocturne. La NASA envisage même de lancer une étoile artificielle en orbite pour aider les astronomes à compenser cette luminosité parasite.

Des chercheurs ont voulu mesurer l'ampleur du phénomène à l'échelle planétaire. Une équipe internationale a analysé des images satellites couvrant la période 2014-2022. Les résultats, publiés dans la revue Nature, montrent que la Terre a gagné 16% de luminosité nocturne en huit ans. Cette progression est principalement tirée par les pays en développement, notamment l'Inde, la Chine et certaines régions d'Afrique. Les satellites révèlent aussi que des lumières artificielles se multiplient dans des zones qui n'en avaient jamais eu, notamment à cause de la lumière émise par eux-mêmes.

La pollution lumineuse a progressé de 16% en huit ans

L’auteur principal de l'étude résume ses observations ainsi : la Terre ne s'illumine pas progressivement, elle scintille. Certaines zones ont enregistré une baisse de luminosité. C'est le cas de l'Ukraine après l'invasion russe de 2022, ou de Porto Rico après des ouragans. La France se distingue particulièrement, avec une réduction de 33% grâce à des politiques d'économie d'énergie efficaces.

Les chercheurs ont utilisé l'outil Black Marble de la NASA. Cet outil traite des données de capteurs embarqués sur des satellites en orbite polaire. Ces instruments filtrent les interférences naturelles comme le clair de lune ou les aurores. Une limite technique existe cependant. Ces capteurs ne détectent pas la lumière bleue des LED modernes, ce qui pourrait sous-estimer la progression réelle dans les pays développés.

Les conséquences vont bien au-delà de la disparition des étoiles. La pollution lumineuse perturbe les cycles biologiques de nombreuses espèces et affecte la sécrétion de mélatonine chez l'humain. Dans les régions en développement, cette hausse traduit aussi un meilleur accès à l'électricité. La lumière reste un signe de progrès, mais son débordement nocturne commence à coûter cher à la planète.