C’est LA pluie d’étoiles filantes à ne pas manquer en 2025 : voici quand et comment admirer les Géminides de décembre

La voûte céleste du mois de décembre se pare, elle aussi, d’un fabuleux spectacle révélant toute sa beauté et sa poésie : la pluie de météores des Géminides. Et parmi toutes celles dont on vous a parlé cette année, s’il y en a une à ne pas manquer, c’est bien celle-ci puisque c’est la plus impressionnante. On vous explique tout.

Le ciel de décembre n’a rien à envier à celui du mois de novembre, bien au contraire. Le dernier mois de l’année nous réserve lui aussi une célèbre pluie de météores : les Géminides, nommées ainsi puisque leur radiant est abrité par la constellation des Gémeaux. Considérée active du 4 au 17 décembre en 2025, cette pluie de météores fascine : elle est, sans conteste, l’événement star du mois de décembre.

Si les Perséides du mois d’août sont probablement la pluie d’étoiles filantes la plus connue, les Géminides gagneraient à l’être davantage : elles sont, selon l’International Meteor Organization (IMO), la « plus forte pluie de météores de l’année » – rappelons néanmoins que l’importance d’une pluie de météores dépend dans les faits de plusieurs facteurs, tels que le moment du pic ou la gêne engendrée ou non par la lumière lunaire.

Géminides : comment observer la plus forte pluie de météores de l’année ?

Pour profiter au mieux de ce spectacle, que l’on doit aux poussières abandonnées par l’astéroïde Phaeton, deux éléments seront primordiaux : vos yeux comme instrument, mais surtout de la patience (et un peu de résilience). En effet, les pluies de météores font partie des événements pour lesquels il est difficile de prévoir avec précision l’importance ou le pic exacts. Mais il existe tout de même quelques conseils pour rendre l’observation la plus agréable possible :

Habillez-vous chaudement.

Pour éviter de vous faire mal au cou, allongez-vous par terre sur une couverture ou sur une chaise longue.

Prévoyez au moins 15 minutes pour permettre à vos yeux de s’adapter aux conditions nocturnes et évitez d’utiliser votre smartphone : vos pupilles se contracteront avec sa luminosité.

pour permettre à vos yeux de s’adapter aux conditions nocturnes et évitez d’utiliser votre smartphone : vos pupilles se contracteront avec sa luminosité. Évitez la pollution lumineuse en vous éloignant des centres urbains et n’en créez pas vous-même en veillant à éteindre toute source de lumière artificielle intérieure comme extérieure.

en vous éloignant des centres urbains et en veillant à éteindre toute source de lumière artificielle intérieure comme extérieure. Inutile de regarder le radiant : il vous suffit d’embrasser du regard l’ensemble de la voûte céleste.

Mais maintenant que vous connaissez les meilleures astuces pour admirer les Géminides, encore faut-il savoir quand les observer.

Géminides : quand observer la plus forte pluie de météores de l’année ?

Selon les estimations, les Géminides de décembre 2025 devraient nous offrir près de 100 à 150 étoiles filantes par heure – à condition d’un ciel parfaitement dégagé et d’un radiant au zénith. C’est environ 10 fois plus que le taux horaire zénithal des Léonides ! Le pic, cette année, est pronostiqué pour la nuit du 13 au 14 décembre. Surtout, les conditions d’observation seront presque optimales – et bien plus favorables qu’en 2024. En effet, la Lune se fera relativement discrète : elle devrait se lever à 2 h 57 et nous fera l’honneur d’une luminosité de seulement 30 %.

Et si l’IMO estime que le maximum devrait avoir lieu autour de 9 heures le 14 décembre, plusieurs éléments jouent tout de même en faveur de l’observation des Géminides – comme le souligne la Cité de l’espace. Premièrement, leurs météores sont connus pour être relativement lumineux. Surtout, leur pic d’activité s’étire sur une longue plage horaire : parfois 10 à 12 heures autour du maximum.

Autrement dit, la nuit du 13 au 14 décembre devrait offrir le spectacle le plus impressionnant, mais les nuits précédentes et suivantes pourraient également valoir le coup d’œil.