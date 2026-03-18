Voici pourquoi le mois de mars va vous offrir des conditions parfaites pour observer les étoiles

Le ciel nocturne va offrir un spectacle rare en mars. La nouvelle Lune va plonger les nuits dans l’obscurité totale. Plusieurs planètes et phénomènes seront alors visibles.

Observer les étoiles dépend fortement des conditions lumineuses. La Lune, lorsqu’elle est pleine ou visible, agit comme une source de lumière naturelle qui masque une grande partie du ciel. De nombreuses étoiles, amas et galaxies deviennent alors difficiles à distinguer à l’œil nu. À l’inverse, certaines périodes offrent un ciel beaucoup plus sombre, idéal pour l’observation.

C’est précisément ce qui se produit en mars 2026. La phase de nouvelle Lune rend notre satellite totalement invisible depuis la Terre. Cette configuration plonge les nuits dans une obscurité quasi totale, en particulier loin des villes. Sans pollution lumineuse naturelle, le ciel devient beaucoup plus riche en détails. C’est le moment idéal pour observer des objets habituellement difficiles à repérer.

La nouvelle Lune du 18 mars 2026 offrira un ciel noir idéal pour observer planètes et constellations

La nouvelle Lune a lieu le 18 mars 2026, lorsque la Lune se positionne entre la Terre et le Soleil. Dans cette configuration, elle disparaît complètement du ciel nocturne. Cette absence permet d’observer plus facilement les étoiles, mais aussi certaines planètes. Jupiter devient alors l’objet le plus brillant visible après le coucher du Soleil, facilement repérable dans le ciel.

D’autres planètes sont également visibles à certains moments. Vénus apparaît brièvement après le coucher du Soleil, près de l’horizon ouest. Mercure, de son côté, peut être observée juste avant le lever du Soleil, à l’est. En revanche, certaines planètes comme Mars ou Neptune restent trop proches du Soleil pour être visibles durant cette période.

Les constellations d’hiver restent encore bien visibles en début de soirée. Des étoiles très lumineuses comme Sirius, Rigel ou Aldébaran dominent le ciel. Il est aussi possible d’observer des amas d’étoiles comme les Pléiades ou les Hyades, visibles sous forme de taches lumineuses. Avec des jumelles, ces objets révèlent davantage de détails.

Enfin, des phénomènes plus discrets peuvent apparaître. La lumière zodiacale, une lueur diffuse visible après le coucher du Soleil, peut être observée dans de bonnes conditions. Elle est provoquée par la réflexion de la lumière solaire sur des poussières présentes dans le système solaire. Mars offre ainsi une fenêtre idéale pour profiter d’un ciel nocturne particulièrement riche, à condition de s’éloigner des lumières artificielles.