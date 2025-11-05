C’est LA pluie d’étoiles filantes à ne pas manquer : voici quand et comment admirer les Léonides en 2025

Chaque année au mois de novembre, une célèbre pluie de météores s’empare de la voûte céleste pour révéler aux yeux du monde sa beauté et sa poésie : les Léonides. Voici tout ce que vous devez savoir sur cet événement phare du mois de novembre.

Le ciel de novembre devrait réjouir les passionnés d’astronomie. Les nuits se rallongeant, elles sont l’occasion d’observer de nombreux événements célestes et cette année 2025 ne fait pas exception : la seconde Super Lune de l’année, la comète Lemmon au périhélie ou encore plusieurs pluies de météores sont au programme.

Mais s’il y en a bien une tête d’affiche parmi les pluies d’étoiles filantes qui mérite que l’on s’y attarde, c’est celle des Léonides –nommée ainsi puisque son radiant est situé dans la constellation du Lion. Elle est sans conteste l’événement star de ce mois de novembre 2025. Active entre le 6 et le 30 novembre avec des périodes de pics, les Léonides fascinent et ce n’est pas seulement pour l’aura que leur confère leur passé – et particulièrement l’événement exceptionnel de 1833 avec ses dizaines de milliers d’étoiles filantes.

Léonides : comment observer la pluie de météores vedette du mois de novembre

Si l’on parle communément de pluie d’étoiles filantes, il s’agit en réalité d’un abus de langage : les traînées brillantes éphémères des Léonides sont faites des poussières de la comète 55P/Tempel-Tuttle – baptisée ainsi d’après les noms de ceux l’ayant découverte : Ernst Tempel et Horace Tuttle – qui deviennent incandescentes lors de leur entrée dans notre atmosphère.

Les Léonides incarnent la pluie de météores phare du mois de novembre : leur éclat est si intense qu’il fait de vos yeux l’instrument idéal pour les observer. Il faudra en revanche vous armer de patience et de résilience : le site de la Cité de l’espace de Toulouse rappelle « qu’une pluie de météores reste un évènement dont il est difficile d’estimer à l’avance l’importance exacte. » Il se peut aussi que le pic ne se produise pas au moment prévu.

Malgré tout, voici quelques recommandations pour que votre observation se déroule dans les meilleures conditions possibles :

Habillez-vous chaudement

Pour éviter de vous faire mal au cou, allongez-vous par terre sur une couverture ou sur une chaise longue

Prévoyez 15 minutes pour permettre à vos yeux de s’adapter aux conditions nocturnes et évitez d’utiliser votre smartphone : vos pupilles se contracteront avec sa luminosité.

Évitez la pollution lumineuse en vous éloignant des centres urbains et n’en créez pas vous-même en veillant à éteindre toute source de lumière artificielle intérieure comme extérieure.

Léonides : quand observer la pluie de météores vedette du mois de novembre

Selon les estimations, en novembre 2025 il serait possible d’observer près de 15 étoiles filantes par heure – à condition d’un ciel parfaitement dégagé et d’un radiant au zénith. En résumé : on devrait en voir un peu moins.

Notez également que le phénomène ne revêt pas la même intensité chaque nuit : certaines étant plus propices que d’autres pour observer des « étoiles filantes ». Un pic pourrait se produire le 9 novembre vers 23 h et un autre le 15 novembre vers 4 h. Cependant, la pluie la plus spectaculaire devrait se dérouler dans la nuit du 17 au 18 novembre, avec un premier pic estimé vers 20 h et un second vers 23 h 40.