YouTube Music refuse de jouer le prochain morceau, comment régler le problème ?

Un bug dans YouTube Music empêche le lecteur de lancer le prochain morceau censé être joué. Même un appui manuel sur le bouton “Suivant” ne permet pas de solutionner le problème.

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Crédits : Adobe Stock

Si vous rencontrez un bug vous empêchant de passer à la chanson suivante dans YouTube Music, vous n'êtes pas le seul concerné dans ce cas. Plusieurs sujets ont été ouverts sur Reddit pour commenter le problème, qui semble surtout toucher les utilisateurs sur iPhone et CarPlay. L'application ne lance pas le prochain morceau quand celui en cours est terminé, et il n'est pas possible non plus d'appuyer soi-même sur le bouton Suivant pour forcer la lecture.

“Depuis quelques jours, impossible de lancer la chanson suivante, même en cliquant sur le bouton suivant ou en attendant. J'ai aussi essayé les playlists, sans succès. La chanson en cours s'arrête une fois terminée, mais plus rien. J'ai effacé les données, réinstallé l'application, mais rien n'y fait”, explique un utilisateur.

Comment résoudre le bug de la chanson suivante qui ne se lance pas sur YouTube Music

“C'est vraiment agaçant. Surtout avec CarPlay, la musique s'arrête et si on appuie à nouveau sur lecture, elle redémarre [la chanson précédente]”, témoigne un autre. “Ça m'arrive sans arrêt dans ma voiture. Quand je suis connecté en Bluetooth, il ne lit que la première chanson que je sélectionne. Il n'y a rien d'autre et parfois, il répète la même chanson en boucle”, partage une troisième personne.

Le souci semble provenir de la dernière mise à jour de YouTube Music. La plateforme est au courant du problème et on peut espérer un correctif rapide. En attendant, elle recommande de réinstaller l'application YouTube Music et de redémarrer l'appareil. La réussite de cette méthode semble aléatoire : elle a fonctionné de manière définitive chez certains, seulement temporaire chez d'autres, et pas du tout pour une partie des utilisateurs.

Un certain iDrinkSaline propose par contre une manipulation qui paraît plus efficace :

  • Ouvrez YouTube Music sur votre appareil iOS.
  • Appuyez sur votre photo de profil, puis accédez à Paramètres > Lecture et restrictions.
  • Activer la diffusion via Wi-Fi uniquement.
  • Supprimez complètement l'application.
  • Désactivez le Wi-Fi de votre iPhone pendant quelques secondes, puis réactivez-le.
  • Ouvrez à nouveau YouTube Music et lancez la lecture d'un morceau.

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