Où est Gemini pour Android Auto ? Deux mois après son annonce, le déploiement est au point mort

Google a presque totalement détruit son Assistant sur Android Auto. Le problème est que son remplaçant, Gemini, se fait toujours attendre. La quasi-totalité des utilisateurs n'en a pas vu la couleur à ce jour.

Il était une fois Android Auto

Une longue agonie. Depuis l'arrivée de l'IA Gemini, Google a été très clair : l'Assistant va disparaître au profit du nouveau système. Le dernier clou dans le cercueil prend place en novembre 2025, quand la firme de Mountain View annonc la fin de Google Assistant pour mars 2026. En toute logique, l'ensemble des appareils et services y faisant appel est concerné. Par exemple Android Auto, l'interface permettant de connecter son smartphone à sa voiture.

Ça tombe bien : toujours en novembre dernier, on apprenait l'arrivée de Gemini dans Android Auto. Comme souvent, Google reste vague sur le calendrier de déploiement, se contentant d'une arrivée limitée “dans les semaines à venir“, puis d'une généralisation “dans les mois qui suivent“. Cela fait un peu plus de 2 mois maintenant, et force est de constater que les utilisateurs n'ont toujours rien à se mettre sous la dent.

Personne ou presque n'a Gemini sur Android Auto, ça commence à faire long

Sur les réseaux sociaux comme Reddit, nombreux sont ceux qui demandent régulièrement aux autres internautes s'ils ont enfin accès à l'IA, et très peu répondent oui. Un sondage organisé par nos confrères de 9to5Google confirme la tendance. Sur environ 7 100 répondants, 92 % n'ont pas accès à Gemini sur Android Auto. C'est beaucoup, même si l'échantillon est très faible proportionnellement au nombre de personnes concernées à travers le monde.

Le souci, c'est que suite à sa dépréciation progressive, Google Assistant ne sert quasiment plus à rien dans Android Auto. Alors pourquoi une si longue attente ? L'hypothèse la plus probable est que le système n'est pas encore prêt à un déploiement massif. En se concentrant sur le peu de personnes y ayant accès, on constate que des bugs parfois très pénible surviennent. Par exemple celui ou Gemini Live se répond en boucle sans jamais s'arrêter de lui-même. Google jouerait donc jouer la prudence, au détriment de la patience des usagers.