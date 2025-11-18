Android Auto : les widgets arrivent bientôt, vous pourrez les customiser comme bon vous semble

Google continue de travailler sur l'arrivée des widgets sur Android Auto, qui permettront d'afficher plusieurs applications à la fois à l'écran. Pour l'heure, il semblerait que la firme se concentre avant tout sur les options de personnalisation, en plus d'ajouter quelques nouvelles fonctionnalités.

Toute la philosophie d'Android Auto est d'avoir accès à son smartphone sur un plus grand écran, directement sur son tableau de bord, pour éviter de ne plus regarder la route pendant trop longtemps. Reste qu'il faut bien de temps en temps naviguer à travers l'interface, ne serait-ce que pour changer d'application. À ce problème, il existe une solution toute trouvée : les widgets. Et ça tombe bien, puisque Google travaille actuellement sur leur intégration dans son système d'exploitation.

En effet, nous apprenions il y a quelques mois que les widgets devraient bientôt faire leur arrivée sur Android Auto. Pour l'heure, on ne sait pas encore quand ces derniers seront disponibles dans une build publique, mais une chose est sûre, Google continue de travailler dessus. C'est ce que révèlent les dernières trouvailles de nos confrères d'Android Authority, qui ont déniché quelques petites nouveautés à se mettre sous la dent.

Les widgets d'Android Auto seront plus complets que prévu

Google a ainsi ajouté une option de personnalisation des widgets. Alors qu'il était autrefois uniquement possible de régler la taille du widget, l'utilisateur pourra désormais configurer la hauteur ainsi que l'alignement (gauche, centre ou droite) de ce dernier. À cela s'ajoute une nouvelle fonctionnalité, qui permettra vraisemblablement de prendre une capture d'écran. Pour le moment, celle-ci n'est pas encore fonctionnelle.

En parralèle, Google a également retravaillé légèrement le design de son interface. La barre située en bas de l'écran est désormais plus compacte, ramenant les icônes du menu et du micro, autrefois sur le côté de l'écran, au centre avec les autres applications. En revanche, cela fait disparaître l'horloge sur le côté gauche, ce qui pourrait frustrer bon nombre d'utilisateurs. Reste à voir si Google déploiera cette version au grand public.

Source : Android Authority