Android Auto : cette nouvelle option va transformer votre voiture en véritable bureau roulant

Les utilisateurs d’Android Auto qui cherchent à travailler tout en se rendant au bureau vont être aux anges. Google prévoit en effet d’ajouter la possibilité de se connecter à Google Meet dans votre voiture.

Si Android Auto n’a plus été en mesure de fonctionner suite à une mise à jour des smartphones Samsung Galaxy, cela n’empêche pas Google d’améliorer constamment son interface pour voiture. Une fonction tant attendue a par exemple mis un terme au casse-tête pour changer de musique au volant, pour le plus grand bonheur des conducteurs. Par ailleurs, la célèbre IA Gemini de Google débarque elle aussi sur Android Auto, pour une expérience de conduite optimale, bien que son déploiement ait pris du retard.

Mais Google va encore plus loin, en permettant aux professionnels les plus pressés d’assister à des conférences tout en conduisant. En effet, le géant du numérique a annoncé l’arrivée prochaine de Google Meet sur Android Auto. Par ailleurs, Google a déjà commencé à déployer la prise en charge de Google Meet sur le principal concurrent d’Android Auto, Apple CarPlay.

Il est toutefois important de rappeler que, comme la plupart des applications disponibles sur Android Auto, cette version de Google Meet sera largement simplifiée. Et pour cause : trop de distractions visuelles au volant signifie une perte d’attention de la part du conducteur, et donc plus de risques sur la route.

Meet sur Android Auto : Google joue la carte de la sécurité

Dans ce cadre, Google Meet pour Android Auto ne vous permettra pas d’assister à des réunions de manière classique. En effet, il sera impossible d’avoir accès à la vidéo des participants, et votre caméra ne sera pas non plus activée. Ceci étant dit, il sera bien évidemment possible d’avoir accès à l’audio des réunions Google Meet, tout en utilisant votre micro.

En revanche, Google devrait apporter une autre fonctionnalité pratique pour les professionnels au volant. En effet, Android Auto devrait également vous permettre de consulter votre planning, une fonctionnalité déjà disponible sur le Google Meet dédié au CarPlay d’Apple.

Google n’a en revanche pas communiqué de date de lancement pour la version Android Auto qui, selon l’entreprise, arrivera « bientôt ». Quoi qu’il en soit, Google Meet lui-même va bientôt avoir droit à un changement important, ne passez pas à côté…

Source : Google