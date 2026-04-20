Samsung Galaxy : la malédiction de la ligne verte est de retour sur de nombreux modèles

Rebelote : plusieurs modèles de smartphones Galaxy expérimentent un défaut très embêtant bien connu chez Samsung. Ce bug ? Une ligne verte qui apparaît soudainement et traverse leur écran. Les signalements poussent comme des champignons et le problème toucherait même un Galaxy S26.

samsung galaxy s26 ultra test

Il semble que certains constructeurs aient malheureusement leur bug attitré. Un peu comme une malédiction, on ignore quand elle va frapper, ni quel modèle elle va toucher. Si chez Google, c’est l’affichage permanent (Always-On Display) qui connaît régulièrement des dysfonctionnements, chez Samsung les smartphones souffrent parfois de l’apparition inopinée d’une ligne verte sur l’écran.

Ce problème ne date pas d’aujourd’hui et n’est pas l’apanage d’un seul modèle : on le recensait déjà en 2023 sur des Galaxy Z Flip 4 ou le Galaxy Note 20 Ultra. Puis, en 2024, le problème avait pris tellement d’ampleur que Samsung avait même été obligé d’étendre son programme de remplacement d’écran gratuit. D’après les rapports qui fleurissent sur le web, ce défaut agaçant est de retour sur de nombreux modèles – y compris un Galaxy S26 Ultra.

Le bug de la ligne verte sur les smartphones Galaxy, le retour

Le défaut récurrent des smartphones Galaxy – l’apparition soudaine d’une ligne verte traversant l’écran, donc – est bel et bien de retour, en témoignent les nombreux rapports sur le web. Comme à chaque fois qu’il refait surface, les utilisateurs l’assurent : leurs smartphones n’ont subi aucun dommage physique ou lié à l’eau qui pourrait expliquer ce problème d’affichage.

Les propriétaires de Galaxy S23 qui constatent ce dysfonctionnement font en revanche le lien avec l’installation de la dernière mise à jour logicielle. Mais ce modèle de smartphones signés Samsung n’est pas le seul à être touché : le problème est signalé massivement sur les Galaxy S21 FE et Galaxy S22 Ultra.

Il ne semble pas être généralisé sur le Galaxy S26 Ultra, mais il affecterait au moins l’un d’entre eux – c’est en tout cas ce que suggère une publication sur X (ex-Twitter). Pour un smartphone dont le prix de départ est de 1 469 euros, on attendrait mieux après un mois d’utilisation.

Si vous faites partie des malheureux élus, rendez-vous dans le centre de service agréé Samsung le plus proche de chez vous pour demander un remplacement d’écran gratuit. Si on vous le refuse, le site Sammy Fans conseille de demander au personnel à ce que la fiche d’intervention vous soit envoyée par e-mail et de contacter le support Samsung en invoquant un défaut de qualité.


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