Cette éclipse solaire ultra-rare n’a été vue que par 12 humains sur Terre, voici la seule photo qui existe

Une éclipse solaire rare en anneau de feu n'a été visible que depuis un point précis de l'Antarctique. Les nuages ont privé la seule autre base habitée du spectacle. Douze chercheurs sont ainsi devenus les seuls humains sur Terre à l'avoir vue.

Les éclipses solaires annulaires comptent parmi les phénomènes célestes les plus rares. La Lune passe devant le Soleil à un moment où elle paraît trop petite pour le masquer entièrement. Un anneau lumineux reste alors visible autour de ses bords, le fameux cercle de feu. Comme nous l'expliquions récemment, les éclipses arrivent par paires et la saison de février 2026 devait produire ce spectacle au-dessus d'une région quasi inhabitée de l'Antarctique. Peu de gens pouvaient donc espérer l'observer en direct.

Ce trajet ne croisait que deux bases habitées. La station franco-italienne Concordia et la station russe Mirny. Le jour de l'événement, un épais manteau nuageux a recouvert Mirny. Son équipe n'a rien vu. À Concordia, en revanche, le ciel était parfaitement dégagé. Les 12 membres de l'équipe sont devenus les seuls humains à observer l'éclipse dans sa forme annulaire complète. La base est la plus isolée d'Antarctique, à 1 207 kilomètres des côtes et 3 230 mètres d'altitude.

Le 17 février 2026, les 12 scientifiques de Concordia ont été les seuls humains à voir l'éclipse en anneau de feu

Parmi eux, Andrea Traverso, scientifique en poste depuis novembre 2025, a voulu la photographier. Personne n'avait pourtant été prévenu à l'avance et aucun filtre solaire n'avait été préparé. Ce dernier a trouvé des feuilles de mylar stockées à la base, un matériau ayant déjà servi pour des observations solaires. Il a fabriqué un filtre avec du carton et de la colle, ouvert une fenêtre pour éviter les reflets du verre, et commencé à photographier.

Le résultat est saisissant. La photo a été reprise et diffusée par l'Agence spatiale européenne. Elle reste la seule image connue de cette éclipse prise depuis la Terre. Ce n'est qu'après l'événement qu'Andrea Traverso a contacté d'autres bases antarctiques. Toutes avaient été couvertes par les nuages. C'est à ce moment qu'il a compris l'unicité de ce qu'il venait de capturer. Un filtre en carton, une fenêtre ouverte sur l'Antarctique, et une photo unique au monde.