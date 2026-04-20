Cette éclipse solaire ultra-rare n’a été vue que par 12 humains sur Terre, voici la seule photo qui existe

Une éclipse solaire rare en anneau de feu n'a été visible que depuis un point précis de l'Antarctique. Les nuages ont privé la seule autre base habitée du spectacle. Douze chercheurs sont ainsi devenus les seuls humains sur Terre à l'avoir vue.

ring of fire
Source : ESA

Les éclipses solaires annulaires comptent parmi les phénomènes célestes les plus rares. La Lune passe devant le Soleil à un moment où elle paraît trop petite pour le masquer entièrement. Un anneau lumineux reste alors visible autour de ses bords, le fameux cercle de feu. Comme nous l'expliquions récemment, les éclipses arrivent par paires et la saison de février 2026 devait produire ce spectacle au-dessus d'une région quasi inhabitée de l'Antarctique. Peu de gens pouvaient donc espérer l'observer en direct.

Ce trajet ne croisait que deux bases habitées. La station franco-italienne Concordia et la station russe Mirny. Le jour de l'événement, un épais manteau nuageux a recouvert Mirny. Son équipe n'a rien vu. À Concordia, en revanche, le ciel était parfaitement dégagé. Les 12 membres de l'équipe sont devenus les seuls humains à observer l'éclipse dans sa forme annulaire complète. La base est la plus isolée d'Antarctique, à 1 207 kilomètres des côtes et 3 230 mètres d'altitude.

Le 17 février 2026, les 12 scientifiques de Concordia ont été les seuls humains à voir l'éclipse en anneau de feu

Parmi eux, Andrea Traverso, scientifique en poste depuis novembre 2025, a voulu la photographier. Personne n'avait pourtant été prévenu à l'avance et aucun filtre solaire n'avait été préparé. Ce dernier a trouvé des feuilles de mylar stockées à la base, un matériau ayant déjà servi pour des observations solaires. Il a fabriqué un filtre avec du carton et de la colle, ouvert une fenêtre pour éviter les reflets du verre, et commencé à photographier.

Le résultat est saisissant. La photo a été reprise et diffusée par l'Agence spatiale européenne. Elle reste la seule image connue de cette éclipse prise depuis la Terre. Ce n'est qu'après l'événement qu'Andrea Traverso a contacté d'autres bases antarctiques. Toutes avaient été couvertes par les nuages. C'est à ce moment qu'il a compris l'unicité de ce qu'il venait de capturer. Un filtre en carton, une fenêtre ouverte sur l'Antarctique, et une photo unique au monde.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Et si on remettait un moteur thermique dans les voitures électriques ? Ces associés de Renault ont inventé un kit pour ça

Les constructeurs automobiles cherchent de nouvelles façons de rentabiliser leurs plateformes électriques. Une coentreprise fondée par Renault et Geely vient de dévoiler une solution inattendue. Un seul boîtier compact suffit…

Samsung Galaxy : la malédiction de la ligne verte est de retour sur de nombreux modèles

Rebelote : plusieurs modèles de smartphones Galaxy expérimentent un défaut très embêtant bien connu chez Samsung. Ce bug ? Une ligne verte qui apparaît soudainement et traverse leur écran. Les signalements poussent…

Huawei devance Samsung et Apple : voici le Pura X Max, le premier smartphone pliable tout en largeur

Huawei lance le Pura X Max, un smartphone pliable dont le design mise sur la largeur plutôt que la hauteur. Samsung et Apple doivent sortir un modèle au format similaire…

Oppo révèle la fiche technique du Find X9 Ultra, un des smartphones les plus sensationnels de 2026

À quelques heures de son lancement officiel, l’Oppo Find X9 Ultra dévoile une partie de sa fiche technique, très ambitieuse. L’Oppo Find X9 Ultra est officiellement lancé le 21 avril…

Pixel 11 Pro : Google aurait la solution pour ne pas augmenter son prix, mais cet élément clé serait sacrifié

Entre augmenter les prix ou rogner sur la performance à long terme des smartphones haut de gamme, les constructeurs sont face à un sacré dilemme à cause de la crise de…

The Last of Us : un ancien dévelopeur de Naughty Dog révèle un plot twist hallucinant qui pourrait tout changer pour la série

Si pour l’heure, aucune information ne laisse penser qu’un 3e opus de la saga The Last of Us est en préparation, les fans continuent de discuter de la possibilité d’une…

Surfshark VPN passe à 1,78 € : l’offre d’anniversaire qui fait trembler la concurrence

Surfshark célèbre son anniversaire avec une offre séduisante : jusqu’à – 88% sur ses abonnements, avec 3 mois offerts en bonus. Si vous cherchez un VPN performant et pas cher, c’est…

Galaxy S27 : Samsung aurait enfin trouvé la solution pour rattraper son retard sur l’autonomie

Samsung travaillerait déjà sur sa prochaine génération de smartphones haut de gamme et réserverait au Galaxy S27 Ultra des améliorations significatives. Puisque la firme aurait résolu le problème de longévité…

Les données de 19 millions de Français dérobées suite au piratage de l’ANTS

Un piratage massif de l’ANTS, Agence Nationale des Titres Sécurisés, fait craindre pour les informations personnelles de 19 millions de Français. La faille exploitée par les cybercriminels est “vraiment stupide“….

Le MacBook Pro avec écran tactile pourrait sortir avec beaucoup de retard, merci la pénurie de mémoire

Le journaliste Mark Gurman rapporte qu’Apple prévoit de retarder la sortie de l’un de ses MacBook les plus attendus. En effet, la crise de la mémoire empêcherait le constructeur de…

PC

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.