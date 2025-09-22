L’iPhone 17 Pro fait-il les meilleures photos du marché ? Voici ce qu’en dit le test de DXOMARK

L'iPhone 17 Pro a subi le protocole de test de DXOMARK et se positionne très bien, mais ne s'empare pas de la première place du classement.

L'iPhone 17 Pro est officiellement disponible et les tests du nouveau mobile d'Apple commencent à sortir. L'avis des experts de DXOMARK, qui notent et classent les smartphones en fonction de la qualité de leur appareil photo, est toujours particulièrement attendu. Ont-ils été impressionnés par les performances de l'iPhone 17 Pro ? Voici leurs conclusions.

L'iPhone 17 Pro obtient un score de 168 selon le protocole de DXOMARK, ce qui le classe au troisième rang du classement, derrière le Huawei Pura 80 Ultra (175) et l'Oppo Find X8 Ultra (169), mais devant le Vivo X200 Ultra (167) et le récent Pixel 10 Pro XL de Google (163). L'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max avaient quant à eux à respectivement 157 et 161 points, témoignant d'une certaine progression par rapport à la génération précédente.

L'iPhone 17 Pro est un as de la vidéo

Comme d'habitude, Apple se démarque sur la qualité vidéo. L'iPhone 17 Pro est le meilleur smartphone testé par DXOMARK dans ce domaine. Les iPhone ont toujours été dominant sur ce terrain. Le test met également en avant “des performances de zoom fluides sur la plupart des plages, offrant à la fois des portraits époustouflants et des vidéos zoomées de haute qualité”. Le troisième grand point positif retenu est la qualité de la photographie de portrait, qualifiée comme “impressionnante”. Le test souligne “une reproduction précise des couleurs, des tons de peau naturels et une exposition toujours excellente, avec un bon contrôle des artefacts”.

Du côté des défauts constatés, DXOMARK cite ces trois inconvénients de l'iPhone 17 Pro en photo :

Limitations visibles pour les photos de groupe en raison de l'absence d'ouverture variable

Bruit perceptible dans les environnements intérieurs et à faible luminosité

Détails de texture réduits à des niveaux de zoom intermédiaires entre les distances focales prédéfinies

Les deux dernières imperfections sont assez habituelles sur les smartphones, qui souffrent forcément toujours un peu quand la lumière manque ou quand il faut recourir à un zoom numérique plutôt qu'optique. C'est la partie logicielle qui doit gommer ces carences, et Apple n'a semble-t-il pas encore trouvé la formule parfaite. Mais l'iPhone 17 Pro reste un photophone exceptionnel.