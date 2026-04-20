Et si on remettait un moteur thermique dans les voitures électriques ? Ces associés de Renault ont inventé un kit pour ça

Les constructeurs automobiles cherchent de nouvelles façons de rentabiliser leurs plateformes électriques. Une coentreprise fondée par Renault et Geely vient de dévoiler une solution inattendue. Un seul boîtier compact suffit désormais à transformer un véhicule électrique en hybride.

Le marché automobile traverse une période de transition complexe. Certains constructeurs ont massivement investi dans des plateformes 100 % électriques, avant de voir leurs ventes stagner ou reculer. Face à ces déconvenues coûteuses, des alternatives émergent pour adapter ces véhicules sans tout reconstruire. Renault a d'ailleurs intégré cette logique dans sa nouvelle stratégie globale, en travaillant sur des motorisations capables de dépasser 1 400 kilomètres d'autonomie.

Dans ce contexte, Horse Powertrain entre en scène. Cette coentreprise née d'un accord entre Renault et Geely vient de présenter le X-Range C15 Direct Drive. Ce boîtier tout-en-un a été conçu pour remplacer le moteur électrique arrière d'un véhicule existant, avec un minimum de modifications à apporter à son architecture. Sur le marché européen, Tesla recule pendant que les ventes de voitures électriques progressent de 14 % et que les hybrides rechargeables bondissent de 32 % en janvier 2026.

Le X-Range C15 Direct Drive de Horse Powertrain greffe un moteur thermique sur n'importe quel VE

Le X-Range C15 Direct Drive de Horse Powertrain regroupe dans une seule unité un moteur quatre cylindres de 1,5 litre, une transmission et deux moteurs électriques. Le bloc thermique est disponible en version atmosphérique de 94 chevaux ou en version turbo de 161 chevaux. Les deux moteurs électriques fonctionnent en configuration P1+P3. Le premier agit comme générateur pour alimenter la batterie haute tension. Le second assure la traction des roues arrière, seul ou conjointement avec le moteur thermique. La coentreprise précise que ce boîtier peut aussi s'intégrer dans une configuration à quatre roues motrices, en ajoutant un moteur électrique à l'avant.

Ce kit de conversion permet de transformer un véhicule électrique en hybride classique, en hybride rechargeable ou en véhicule à autonomie prolongée. Le X-Range C15 Direct Drive intègre les composants électroniques nécessaires, avec la possibilité d'ajouter un chargeur embarqué et un booster de charge 800 volts. Horse Powertrain a déjà présenté deux solutions similaires, le F15 pour le moteur avant et le C15 comme prolongateur d'autonomie. Ce troisième boîtier complète la gamme et cible directement les constructeurs qui cherchent à rentabiliser leurs plateformes électriques sans tout repenser. À rebours de la tendance, remettre un moteur thermique dans une voiture électrique n'a jamais semblé aussi rationnel.