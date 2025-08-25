Moins de 200 € pour des écouteurs qui ressemblent à des bijoux de luxe et qui utilisent l’IA, c’est possible chez Darty !

Design raffiné et intelligence artificielle embarquée : les Shokz OpenDots One viennent d’arriver chez Darty à moins de 200 €, avec trois mois de Deezer offerts. Des écouteurs qui ressemblent à des bijoux et qui veulent révolutionner l’audio nomade.

Dans le monde saturé des écouteurs sans fil, rares sont les nouveautés capables de surprendre. Pourtant, Shokz réussit le pari avec ses OpenDots One, un modèle hybride qui fusionne l’élégance d’un bijou et la puissance d’une technologie audio avancée. Ces écouteurs se fixent à l’oreille comme une boucle design, tout en intégrant des fonctionnalités intelligentes pour améliorer le son et les appels. Une proposition qui se distingue déjà sur le marché, d’autant plus qu’ils sont disponibles chez Darty à 199,99 €, avec trois mois d’abonnement Deezer offerts.

Des écouteurs qui ressemblent à des bijoux

Les OpenDots One frappent d’abord par leur design. Chaque écouteur pèse seulement 6,5 grammes, avec une structure en titane souple recouverte de silicone doux qui s’adapte parfaitement à la forme de l’oreille. Ici, pas de pression désagréable ni de sensation d’oreilles bouchées : l’expérience se rapproche davantage d’un accessoire de mode qu’on oublie après quelques minutes de port. L’objet est pensé pour être porté longtemps, tout en affichant un style discret et raffiné.

L’IA au service du son et des appels

Derrière ce look minimaliste, l’intelligence artificielle joue un rôle central. Shokz a intégré un système de microphones associés à un algorithme de réduction de bruit basé sur l’IA. Les voix sont isolées automatiquement, tandis que les bruits environnants s’atténuent. Même dans un café bruyant ou dans la rue, les conversations téléphoniques restent claires et nettes.

Côté musique, l’IA est également sollicitée via l’application Shokz. Elle propose plusieurs profils d’égalisation (Standard, Vocals, Bass, Private) et permet de créer des réglages personnalisés. L’optimisation sonore est dynamique : le rendu s’adapte en temps réel selon le type de contenu écouté, qu’il s’agisse d’un podcast, d’une vidéo ou d’une playlist musicale. L’activation de Dolby Audio vient renforcer encore cette expérience immersive.

Une ergonomie intelligente et une autonomie robuste

La connectivité Bluetooth 5.4 s’accompagne d’une fonction multipoint, gérée de manière fluide par l’IA. Les écouteurs détectent automatiquement quel appareil est utilisé et basculent sans intervention manuelle. Passer d’un ordinateur à un smartphone se fait ainsi en toute transparence.

Côté autonomie, les chiffres impressionnent : jusqu’à 10 heures d’écoute sur une charge complète, et 40 heures avec l’étui de recharge. Une charge rapide de dix minutes suffit à récupérer deux heures supplémentaires d’écoute. L’étui, compact et élégant, est compatible avec la recharge sans fil Qi, pour encore plus de praticité.

Entre style et innovation

Les Shokz OpenDots One démontrent que l’audio peut être à la fois esthétique et intelligent. Avec leur allure de bijou high-tech, leur confort remarquable et l’intégration poussée de l’intelligence artificielle, ils se positionnent comme une alternative séduisante pour celles et ceux qui souhaitent allier style et performance.

Proposés à 199,99 € chez Darty, avec trois mois de Deezer inclus, ils se démarquent comme l’une des sorties les plus originales de la rentrée. Un objet hybride qui réinvente la manière de porter et de vivre la musique.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.