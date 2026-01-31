Streaming Open d’Australie 2026 : comment suivre le choc de géants entre Alcaraz et Djokovic en finale ?

Carlos Alcaraz affronte Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie 2026. Si vous ne voulez rien manquer de ce choc au sommet, voici comment regarder le match en direct.

Les demi-finales de l’Open d’Australie ont tenu toutes leurs promesses. Les quatre meilleurs joueurs du monde se retrouvaient dans le dernier carré de la compétition, avec deux matchs disputés en cinq sets. Alcaraz et Djokovic se retrouvent donc en finale après s’être défaits respectivement d'Alexander Zverev et de Jannik Sinner, le double tenant du titre.

Où et quand suivre Alcaraz Djokovic en finale de l’Open d’Australie ?

Il existe plus d'une option, en fonction de votre localisation, pour suivre la finale de l’Open d’Australie le dimanche 1er février 2026 dès 9h30. Plusieurs chaînes diffuseront gratuitement la rencontre entre Alcaraz et Djokovic. En Suisse, le match sera accessible sur la chaîne RTS 2, avec les commentaires en français. Vous pourrez la suivre en streaming gratuit via le site ou l'application Play RTS.

La chaîne locale australienne Channel 9 diffuse également toutes les rencontres de l’Open d’Australie, y compris la finale. Là encore, il est possible d’accéder au match en streaming, via la plateforme 9now.

Dans les deux cas, il existe une géo-restriction. Il faut en effet se trouver en Suisse et en Australie pour accéder respectivement aux plateformes digitales de la RTS et de Channel 9. En utilisant un VPN, vous pouvez toutefois y voyager virtuellement, notamment si vous résidez en Suisse mais êtes en déplacement. Proton VPN dispose par exemple de plusieurs serveurs en Suisse, mais aussi en Australie.

Notez qu’en France, Eurosport est la seule chaîne officielle et légale pour suivre l’Open d’Australie. Elle est notamment accessible en streaming via la plateforme HBO Max, avec l’abonnement de base à 5,99 € par mois (ou 59,99 € par an) à laquelle s’ajoute l’option Sport à 5 € supplémentaires par mois pour accéder à Eurosport.

Une finale pleine de suspens

Pour les deux finalistes, cette rencontre est loin d’avoir le même enjeu. Carlos Alcaraz tentera de décrocher le seul Grand Chelem qui lui échappe encore, face au détenteur du record de titres dans cette compétition. Djokovic a en effet remporté 10 fois l’Open d’Australie et a gagné toutes ses finales jouées à Melbourne.

Djokovic n’a plus remporté aucun Grand Chelem depuis l’US Open en 2023. Il poursuit ainsi sa quête du 25e titre dans cette catégorie. Il ne fera donc aucun cadeau à son adversaire dans ce match qui s'annonce de haute intensité.