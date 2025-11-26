Darty frappe fort ce mercredi : jusqu’à 100 € en carte cadeau pour le Black Friday !

Ce mercredi 26 novembre de 9h à 20h, Darty lance une opération Black Friday exceptionnelle. Profitez de 30, 50 ou 100 euros en carte cadeau selon le montant de vos achats. Une offre valable en ligne et en magasin, cumulable avec les promotions en cours !

Profiter de cette offre Flash Darty

Darty voit les choses en grand aujourd'hui avec une mécanique simple et généreuse :

Dépensez 300 euros et recevez 30€ en carte cadeau avec le code BF30 .

en carte cadeau avec le code . Montez à 500 euros d'achat pour empocher 50€ avec le code BF50 .

avec le code . Investissez 1000 euros ou plus, ce sont 100€ offerts grâce au code BF100.

L'opération est valable jusqu'à 20h ce soir et s'applique aussi bien sur le site de Darty qu'en magasin. Vous pouvez même cumuler cette offre avec les réductions Black Friday déjà affichées, à condition de ne pas utiliser un autre code avantage.

iPad, Dyson ou TV Philips : les meilleures offres pour économiser ET gagner de l'argent chez Darty

Vous voulez des exemples concrets pour savoir comment profiter au mieux de ces codes promo ? Voici 3 produits déjà à prix cassé pour le Black Friday et qui vous permettront de gagner de l'argent en carte cadeau :

L'iPad 11″ A16 128 Go affiché à 359,99 euros au lieu de 389,99 euros pour le Black Friday vous permet d'obtenir 30 euros en carte cadeau grâce au code BF30. Vous récupérez ainsi quasiment la remise initiale sous forme de bon d'achat. L'aspirateur balai Dyson V15 Detect Absolute proposé à 549 euros au lieu de 799 euros vous rapporte 50 euros supplémentaires avec le code BF50. Une double économie sur ce modèle haut de gamme très prisé. La TV OLED Philips Ambilight à 1399 euros au lieu de 2999 euros vous fait gagner 100 euros de carte cadeau avec le code BF100. Avec 1600 euros de remise immédiate plus 100 euros à dépenser plus tard, c'est l'une des meilleures affaires de ce Black Friday.

Comment recevoir des cartes cadeaux Darty ?

La première règle à bien retenir pour cette opération, c'est qu'elle ne dure qu'aujourd'hui ! Ce soir, après 20h, ce sera terminé. Si vous voulez faire vos cadeaux de Noël ou si vous avez besoin de vous équiper en électroménager, c'est donc maintenant qu'il faut agir !

On précise que l'offre couvre la quasi-totalité du catalogue Darty : électroménager, high-tech, TV, son, informatique, cuisine… Seules quelques exclusions à noter : les machines à café Jura en petit électroménager, les produits dématérialisés et casques Meta Quest en gaming, ainsi que les éléments séparés Hi-Fi dans le rayon son.

Pour les autres produits, il vous suffit d'ajouter vos produits à votre panier et d'inscrire ensuite le code promo qui vous intéresse, BF30, BF50 ou BF100 en fonction du montant total de votre panier.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.