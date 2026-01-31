eBay Live arrive en France, comment ça marche ?

On connaissait le téléachat à la télévision, le concept s'invite désormais sur internet. eBay Live permet d'acheter des produits présentés en direct par vidéo, avec possibilité d'interagir avec le vendeur.

Lancé aux États-Unis en 2022, eBay Live est désormais disponible en France. Le site de commerce en ligne déploie cette fonctionnalité directement au sein de sa plateforme et mise sur le concept du format de vente en vidéo et en direct. eBay Live doit permettre aux acheteurs de “voir les produits en temps réel, d’échanger avec des vendeurs et d’acheter ou d’enchérir instantanément, dans un environnement sécurisé”, explique le service.

eBay Live est rendu accessible dans les catégories qui profitent le plus de l'avantage de voir des produits en direct et de pouvoir poser des questions à leur sujet : les cartes à collectionner, les objets d’art et antiquités, la mode et les accessoires de luxe de seconde main. “eBay Live marque une nouvelle étape dans l’évolution d’eBay, en enrichissant la marketplace d’un format plus interactif et incarné”, se félicite Sarah Tayeb, Directrice générale d’eBay en France.

eBay Live réinvente le téléachat

eBay Live recommande des sessions en direct aux utilisateurs via un système basé sur l'IA, qui sont ainsi prévenus si une diffusion est en cours concernant un produit qui peut les intéresser. “L’ensemble des vendeurs présents sur eBay Live est soumis aux mêmes critères de sécurité, de fiabilité et de transparence que sur la marketplace eBay”, précise la plateforme.

Pour les vendeurs, cette fonction permet de faire connaître les produits et de créer un lien plus direct avec l'audience. eBay leur propose un accompagnement et des formations afin de maîtriser les outils et les exigences en matière de modération. L'entreprise estime que les PME et les entreprises locales peuvent réussir à sortir du lot grâce à eBay Live. Une sorte de téléachat 2.0 qui rappelle ce que font déjà bien des comptes Instagram, TikTok ou Snapchat.

Selon une étude IFOP commandée par eBay, 31 % des Français connaissent déjà le live shopping (56 % chez la génération Z). “16 % des Français ont déjà assisté à une vente en direct et, parmi eux, 52 % ont réalisé au moins une fois un achat, jusqu’à 61 % chez les Millennials”, nous apprend le rapport. 90 % des acheteurs se déclarent satisfaits, avec un panier moyen de 120 euros par session, tandis que 38 % des Français se disent prêts à acheter lors d’un live.