Les voitures électriques évitent la mauvaise surprise fiscale prévue pour 2026

Une nouvelle taxe devait alourdir la facture des voitures électriques dès 2026. Prévue dans le budget, la mesure faisait déjà débat. Elle vient finalement d’être supprimée.

Depuis plusieurs années, la fiscalité automobile se durcit en France. Le malus écologique a été renforcé en mars 2025, avec un seuil abaissé à 113 g/km de CO2. Certaines voitures très polluantes se sont retrouvées taxées à plus de 70 000 euros. Et la tendance devait se poursuivre. De nouveaux barèmes sont déjà prévus pour 2026 et 2027, avec un seuil à 108 g/km dès cette année. Dans ce contexte, l’idée d’étendre le malus au poids aux voitures électriques avait suscité de vives réactions.

La mesure, inscrite dans le projet de loi de finances 2026, devait entrer en vigueur le 1er juillet. Elle visait les modèles électriques ayant un mauvais éco-score, en particulier ceux produits hors d’Europe. Un abattement de 600 kg était prévu pour compenser le poids des batteries. Cela n’aurait toutefois pas suffi à épargner les grands SUV électriques, très populaires chez certains constructeurs. Finalement, cette taxe a été retirée dans la version finale du budget. Le gouvernement a utilisé le 49.3 pour faire adopter le texte, mais le malus au poids sur les électriques a bien été supprimé. Plusieurs élus estimaient que cette taxe envoyait un mauvais signal alors que le marché est encore en phase de transition.

La taxe au poids pour les voitures électriques est supprimée du budget 2026

Cette suppression ne signifie pas pour autant un allègement général de la fiscalité auto. Le malus CO2 a déjà été durci au 1er janvier, avec un barème plus sévère. Le malus au poids classique est lui aussi plus strict. Depuis cette année, il s’applique à partir de 1500 kg, contre 1600 auparavant. Les véhicules hybrides profitent d’un abattement de 100 kg, porté à 200 kg pour les hybrides rechargeables. Malgré cela, de nombreux modèles restent concernés.

En parallèle, le gouvernement a confirmé le maintien du bonus écologique pour 2026. Mieux encore, une surprime jusqu’à 1500 euros est prévue pour certains modèles électriques produits en Europe. Cette aide, évoquée dès novembre 2025 par le ministre de l’Économie, vise à encourager les achats locaux et soutenir l’industrie face à la concurrence internationale. Pour les utilisateurs, c’est une double bonne nouvelle, moins de taxes et une aide renforcée à l’achat.