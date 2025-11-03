Avant le Black Friday, Darty casse les prix sur le Pixel 10, un MacBook Air et un casque Bose Ultra

L’Avant-Première Black Friday commence fort chez Darty ! Trois produits cultes affichent déjà des réductions spectaculaires, à saisir avant tout le monde.

Darty vient de lancer son Avant-Première Balck Friday ! Du 3 au 16 novembre, l'enseigne propose donc des prix cassé digne des meilleurs jours du Black Friday. Et pour ce premier jour, on a déjà repéré 3 offres à ne pas manquer pour tous les amoureux de High Tech :

Le Google Pixel 10 : la puissance de l’IA Gemini dans votre poche

Le nouveau Pixel 10 repousse les limites du smartphone intelligent. Grâce à la puce Google Tensor G5 et à l’assistant Gemini, vous pouvez retoucher vos photos, obtenir des suggestions en direct, ou même discuter à voix haute avec l’IA pour gérer vos applis et tâches du quotidien. Son téléobjectif x5 et son zoom haute résolution x20 capturent chaque détail, même de loin. Et avec jusqu’à 7 ans de mises à jour, c’est un modèle qui mise sur la durabilité.

Le MacBook Air 13’’ : légèreté, silence et performances

Ce MacBook Air est une véritable référence pour celles et ceux qui veulent puissance et confort au quotidien. Propulsé par la puce M1, il offre une vitesse bluffante et une autonomie record, tout en restant ultra silencieux grâce à son design sans ventilateur. Son écran Retina sublime vos images et son clavier Magic Keyboard rend la frappe plus fluide que jamais. Idéal pour travailler, créer ou simplement profiter d’un ordinateur élégant et fiable.

Le Bose QuietComfort Ultra : un son immersif et un confort absolu

Bose signe ici l’un de ses meilleurs casques à ce jour. Sa réduction de bruit active plonge l’utilisateur dans un cocon sonore, tandis que la technologie Bose Immersive Audio crée une sensation de spatialisation impressionnante. La fonction Custom Tune ajuste le son à la forme de vos oreilles pour une qualité audio sur mesure. Avec 24 heures d’autonomie et un confort haut de gamme, c’est l’allié parfait pour écouter votre musique ou travailler sans distraction.

