Vinted, Devred, banques… : voici pourquoi des milliers de transactions erronées affluent sur les comptes

Depuis quelques jours, une vague de prélèvements bancaires indus suscite l’indignation. Si le nom de Vinted ressort sur les réseaux sociaux, les utilisateurs de la plateforme ne sont pas les seuls à être touchés par ces débits erronés. Alors que l’incident technique concernerait plusieurs milliers de transactions, le processus de régularisation serait d’ores et déjà enclenché.

Vinted, la célèbre application de vente d’articles de seconde main, est de nouveau sous le feu des projecteurs. En septembre dernier, nous vous relations dans nos colonnes que des utilisateurs usaient d’une astuce interdite pour économiser sur leurs frais de déménagement. Si la plateforme était dans ce cas-là victime du système, ce sont parfois ses « Vinties » qui le sont.

La réputation de Vinted a en effet été entachée plusieurs fois et la voici de nouveau sous le feu des critiques. Après les accusations de frais abusifs, la suppression de PayPal de ses moyens de paiement, la recrudescence d’arnaques exploitant ses failles… la controverse concerne aujourd’hui des prélèvements bancaires indus – dont le montant atteint parfois plusieurs centaines d’euros. Mais Vinted n’est pas la seule entreprise affectée par ces erreurs de transaction.

Un bug bancaire de grande ampleur engendre des prélèvements indus

C’est sur les réseaux sociaux, X (anciennement Twitter) notamment, que des dizaines de clients se sont indignés, partageant leur désagréable expérience. Selon les témoignages, les conséquences sont déplorables pour les utilisateurs, qui se retrouvent parfois à devoir bloquer leur carte bancaire. Il semblerait que le problème ne soit pas exclusif à la France : des Vinties portugais et italiens auraient également été victimes de ces transactions erronées.

Il s’agirait en réalité d’achats passés qui auraient été débités une seconde fois. La responsabilité de cet incident technique reviendrait au prestataire des paiements. L’entreprise se veut rassurante. D’après les propos relayés par nos confrères du Parisien : « les membres concernés seront automatiquement remboursés et leurs informations de paiement sont en sécurité ». Toutefois, aucun délai de remboursement n’a été précisé.

Ces prélèvements inopinés ne se limitent pas à Vinted ; d’autres entreprises du secteur ont également été touchées. Devred, une enseigne de prêt-à-porter en fait aussi les frais – ou plutôt ses clients. Là encore, ce sont des débits liés à d’anciens achats – dont s’étaient pourtant acquittées les personnes concernées… en 2024. L’entreprise ignore combien de clients sont touchés, mais elle nomme clairement l’origine de ces prélèvements imputés à tort : sa banque Crédit mutuel Arkéa. Selon le directeur digital, Jérémy Brzoszczyk, la totalité des clients a été être remboursée le 29 janvier – date de parution de l’article de nos confrères.

Cet incident technique ayant provoqué des milliers de transactions erronées pour les clients de plusieurs acteurs bancaires incomberait à une filiale de Crédit mutuel Arkéa : Monext, qui fournit aux commerçants en ligne une solution de paiement. Le processus de régularisation a été enclenché automatiquement. Les personnes concernées devraient voir leur compte recrédité « dans les tout prochains jours ».