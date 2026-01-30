Galaxy Tab S10 Lite : l’excellente tablette Samsung est à un prix imbattable

La Galaxy Tab S10 Lite offre un rapport qualité-prix séduisant, surtout lorsqu'elle est en promotion, comme c'est le cas actuellement sur le site officiel de Samsung. La marque propose une remise de près de 30% sur sa tablette conçue pour ceux qui veulent un modèle performant à un prix abordable.

Samsung propose une gamme variée de tablettes Android qui répondent à tous les types de besoins. La Galaxy Tab S10 Lite se positionne comme un modèle parfaitement équilibré qui s'adresse à ceux qui recherchent une tablette solide, équipée de surcroit d'un style S Pen.

Lancée à 400 € il y a quelques mois, elle fait en ce moment l'objet d'une réduction intéressante qui vous permet de l'avoir à seulement 290 € grâce à une double réduction. Elle est en effet affichée à 330 €, ce qui correspond à une première réduction de 80 €. Et ensuite, grâce au code promo SAMSUNG10, vous profitez d'une remise supplémentaire de 30 €.

Au final, la tablette vous revient ainsi à 290 € au lieu de 400 €, ce qui correspond à une réduction de 28%. Vous économisez ainsi 110 € sur ce modèle déjà proposé à la base à un prix compétitif.

Galaxy Tab S10 Lite : une tablette équilibrée sur tous les plans

Équipée d'une puce Exynos 1330, la Galaxy Tab S10 Lite offre des performances confortables pour la grande majorité des usages du quotidien. Elle peut également faire tourner convenablement la plupart des jeux 3D, avec quelques concessions à faire sur les titres les plus gourmands en ressources.

Elle est proposée en deux versions de stockage : 128 Go avec 6 Go de RAM et 256 Go avec 8 Go de mémoire vive. Dans les deux cas, un port microSD vous permet d'agrandir l'espace de stockage interne en fonction de vos besoins (jusqu'à 2 To), ce qui est un atout. Par ailleurs, la tablette est compatible avec les fonctionnalités Galaxy AI et le stylet S Pen qui est inclus dans la boîte. Elle est donc idéale pour prendre des notes, mais aussi pour dessiner.

Enfin, la Galaxy Tab S10 Lite dispose d'un écran confortable de 10,9 pouces (2112 x 1320 pixels) et d'une batterie de 8000 mAh qui lui permet de tenir deux journées pour un usage classique au quotidien.