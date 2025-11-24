Numéro 1 de ventes chez Darty, cette tablette Lenovo avec clavier et stylet passe à moins de 300 euros (-46%) !

Ce pack tablette complet cartonne chez Darty pour le Black Friday : écran 12,7 pouces, clavier et stylet inclus, le tout pour moins de 300 € avec une remise de -46 % ! Attention, les stocks partent à vitesse grand V.

Si vous cherchiez le bon moment pour craquer sur une tablette performante sans exploser votre budget, c'est maintenant. Darty propose sa Lenovo Edia Tab Pro 12,7″ à 299,99 euros au lieu de 549,99 euros, clavier et stylet inclus dans le pack. Soit -46% sur un modèle qui cartonne déjà en tête des ventes. Une offre taillée pour les étudiants, les créatifs, les télétravailleurs, etc. Et attention, les stocks filent à toute vitesse !

Une tablette pensée pour bosser, créer et se détendre

Avec son écran immersif de 12,7 pouces, son processeur MediaTek Dimensity 8300 et ses 256 Go de stockage, cette Lenovo Tab Pro ne fait pas semblant. Vous enchaînez les tâches sans ralentissement, vous annotez vos PDF directement au stylet, vous traduisez du contenu en un geste grâce à Circle to Search de Google, et vous profitez même de Google Gemini pour booster vos idées.

Le clavier 2-en-1 inspiré des ThinkPad transforme la tablette en vrai mini-laptop, parfait pour taper rapidement. Côté autonomie, la charge rapide 45W vous remet en selle en un éclair. Et avec Android 14, quatre ans de mises à jour de sécurité et une possible migration vers Android 16, vous êtes tranquille pour longtemps.

Une remise de 70 € supplémentaire avec les écouteurs bijoux de Motorola

Le bonus malin à ne pas louper : si vous ajoutez à votre panier les écouteurs Motorola Buds Loop Green à 99,99 euros au lieu de 149,99 euros (déjà -33% pour le Black Friday), vous profitez d'une remise automatique supplémentaire de 70 euros. Résultat : ces écouteurs signés Sound by Bose, ornés de cristaux Swarovski et dotés d'un design à conduction ouverte, vous reviennent à seulement 29,99 euros. La remise se déclenche toute seule en caisse, aucune manipulation.

Cette offre Black Friday met la barre très haut. Mais vu le succès du deal, mieux vaut ne pas traîner.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.