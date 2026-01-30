Android Auto : votre voiture est trop vieille pour en profiter ? Plus maintenant grâce à cette solution abordable

Vous rêvez d’utiliser Waze, Spotify ou vos applications préférées sur un grand écran, mais votre vieille voiture ne prend en charge ni Android Auto, ni Apple CarPlay ? Il existe un appareil de substitution abordable, avec un bon rapport qualité-prix et qui est, en plus, facile à installer. Le voici.

Nous évoquons régulièrement les nouveautés apportées par Android Auto et son équivalent, l’Apple CarPlay. Ces deux applications relient votre smartphone – selon qu’il tourne sous Android ou iOS – à votre voiture afin de bénéficier d’une expérience de conduite améliorée : duplication de vos applications GPS ou de streaming musical préférées, prise en charge des commandes vocales pour garder les yeux sur la route…

Mais nombreux sont les automobilistes qui ne disposent pas encore d’autoradios compatibles avec ces solutions externes et il n’y a aucune raison de les oublier. Nos confrères d’Android Police ont en effet repéré un écran qui supporte à la fois Android Auto et Apple CarPlay et qui est, en plus, facile à installer. Une véritable solution pour moderniser votre véhicule et profiter d’une expérience de conduite dernière génération.

Cet écran polyvalent modernise votre voiture pour moins de 75 €

Cet appareil de la marque Topexplore embarque un écran de 9,26 pouces. Le processus d’installation semble ne pas nécessiter de compétence particulière : ce modèle est livré avec un kit de montage et il suffit de fixer l’appareil sur le tableau de bord de votre voiture, de le brancher sur la prise allume-cigare, puis de le jumeler avec votre smartphone.

Cet écran promet une connexion fluide, stable et rapide afin de vous permettre de passer des appels en mode mains libres, d’écouter de la musique ou d’utiliser votre GPS. Aussi, l’appareil mise sur la flexibilité : il dispose de quatre sorties audio (Bluetooth, transmetteur FM, prise jack et haut-parleurs intégrés) pour vous permettre de basculer facilement d’une source à l’autre et de se connecter à la plupart des modèles de voitures.

Surtout, le produit profite constamment des dernières nouveautés, à condition que vous mettiez l’application CarPlay ou Android Auto sur votre smartphone. De plus, les assistants vocaux du système d’exploitation de votre smartphone (Siri et Google Assistant/Gemini) sont aussi de la partie.

L’appareil est également doté d’une caméra frontale embarquée 2,5K et d’une caméra de recul 1080p. Elles permettent d’enregistrer automatiquement tout votre trajet et sont compatibles avec l’assistance au stationnement. Enfin, Topexplore vous propose une assistance technique et un service après-vente.

Cet écran, garanti un an, est disponible sur Amazon. Expédié depuis les États-Unis, il est actuellement au tarif de 58,73 € (son prix catalogue étant de 92,29 €), mais il faudra s’acquitter de 14,19 € de frais de port – ce qui porte le prix à 72,92 €. Cela en fait un produit plutôt abordable étant donné toutes ses caractéristiques. En somme, cet écran CarPlay semble proposer un excellent rapport qualité-prix.