“Les VPN, c’est le prochain sujet sur ma liste” : la ministre de l’IA et du Numérique va passer à l’attaque

Les VPN sont dans le viseur du gouvernement, qui devrait bientôt agir à leur sujet. Ces services permettent de contourner les mesures mises en œuvre pour la vérification de l'âge sur les réseaux sociaux et les sites porno.

L'utilisation des VPN va-t-elle devenir menacée en France ? C'est ce qu'a laissé entendre la ministre déléguée chargée de l'Intelligence artificielle et du Numérique, Anne Le Hénanff, au micro de l'émission La Matinale, diffusée par France Info. Interrogée au sujet de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, elle est revenue sur le cas des VPN, qui pourraient servir à contourner les restrictions qui vont être mises en place par le gouvernement.

“Les VPN, je ne suis pas naïve, on connaît l'environnement numérique dans lequel nous évoluons tous, évidemment que le VPN existe. Mais moi, si j'ai réussi, en faisant passer ce texte avec l'aide des députés, à protéger déjà 65-70 % des enfants, parce que je rappelle que l'âge moyen de création de son premier compte sur un réseau social, c'est huit ans et demi. Huit ans et demi, c'est incroyable. À huit ans et demi, je ne pense pas qu'on sache qu'il existe un VPN, à moins d'avoir la complicité d'un adulte. Donc si on peut déjà avoir protégé une très large majorité, on continuera. Et les VPN, c'est le prochain sujet sur ma liste”, a-t-elle déclaré.

Les VPN dans le viseur du gouvernement

Cette dernière phrase a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et des médias. Sans entrer dans le détail de ce qu'elle prévoit contre les VPN, il semble bien qu'Anne Le Hénanff prévient qu'il faut s'attendre à une législation renforcée à leur encontre, voire à un bannissement pur et simple. En septembre dernier, la classe politique s'était déjà emparée du sujet lors du déploiement du VPN gratuit de Free, accusé de permettre aux mineurs d'accéder aux sites pornographiques en évitant d'avoir à vérifier son âge.

Les VPN donnent la possibilité de ne pas faire vérifier son âge sur les réseaux sociaux et les sites X en se localisant dans un pays qui n'a pas mis en place ce genre de système. Le gouvernement va forcément vouloir les attaquer, car ils rendent les interdictions trop simples à éluder, sans parler des problématiques de piratage sportif.