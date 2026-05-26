Google Health remplace Fitbit et les utilisateurs sont furieux, mais pourquoi ?

Le passage de Fitbit à Google Health se fait dans la douleur. Quelques jours à peine après le lancement officiel de l'application remplaçante, on ne compte plus les reproches sur les réseaux sociaux.

Google Health

On ne peut pas plaire à tout le monde. Un adage qui convient particulièrement au monde des applications mobiles. Chaque fois que l'interface de l'une d'elle change de manière assez radicale, les plaintes s'accumulent sur Internet. Du fameux “c'était mieux avant” à des comparatifs détaillés sur ce qui ne va pas. Et quand les utilisateurs sont carrément forcés de changer totalement d'appli, qui prend un autre nom par la même occasion, c'est encore pire.

Un exemple parfait est celui du passage due Fitbit à Google Health, effectif depuis le 21 mai 2026. Il n'arrive pas par surprise, la firme de Mountain View ayant prévenu il y a longtemps de cela, avec des rappels réguliers. Sauf que ça n'a pas suffit à préparer au changement radical qui a suivi. Sur le réseau social Reddit, on ne compte plus les sujets aux centaines de commentaires et de “likes” abordant tel ou tel aspect de Google Health, en mal. Est-ce pour autant fondé ?

Pourquoi beaucoup d'internautes détestent Google Health

Prenons l'exemple du sujet intitulé “Google Health Ruined Fitbit” (Google Health a ruiné Fitbit), avec près de 720 “likes” et 400 commentaires au moment de publier cet article. Son créateur indique qu'il n'est plus possible de réarranger les tuiles de données à sa convenance. C'est pourtant faisable par une méthode détournée : il faut toutes les supprimer et les rajouter dans l'ordre de son choix. Intuitif ? Absolument pas. Mais possible.

Lire aussi – L’application Google Health, remplaçante de Fitbit, gagne un nouveau widget utile

Autre reproche majeur, le choix des couleurs, de police de caractères et, globalement, les difficultés à personnaliser Google Health. Pour ce qui est des deux premiers points, c'est une question de goût sur laquelle il sera impossible d'obtenir un consensus. En ce qui concerne le dernier, même chose que précédemment : vous pouvez organiser certains éléments de l'application en fouillant un peu.

Peut-on en conclure que nous sommes face à une simple résistance au changement ? Pas tout à fait. Google Health manque de certaines fonctionnalités pourtant présentes dans Fitbit. La transition étant encore fraîche, il faut espérer que Google prendre en compte les différents retours pour de futures mises à jour. Fitbit ne reviendra pas, mais au moins, les utilisateurs pourront retrouver dans son remplaçant une partie de ce qui faisait sa force.


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