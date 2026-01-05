MSI annonce le Raider 16 Max HX, le “PC portable gaming le plus puissant au monde”

Le Raider 16 Max HX est un nouveau PC portable pour gamer de MSI, qui ne fait aucune concession de puissance.

En ce début d'année, MSI renouvelle toute sa gamme de PC portables gaming. Mais il y a un modèle qui nous tape particulièrement dans l'œil : le Raider 16 Max HX. Le constructeur n'y va pas par quatre chemins : selon lui, il s'agit tout simplement de “l'ordinateur portable gaming le plus puissant au monde”. Voyons donc ce qu'il a sous le capot.

Équipé d'un processeur Intel Core Ultra 200HX et d'une carte graphique Nvidia RTX 5090 ou 5080 selon la configuration, le Raider 16 Max HX est capable de déployer une puissance totale de 300 W, fait savoir MSI. Cette puissance se répartie jusqu'à 175 W pour le GPU et jusqu'à 125 W pour le CPU. C'est cette architecture qui fait dire à la marque sa machine est la plus puissante jamais commercialisée dans sa catégorie.

Le MSI Raider 16 Max HX est un monstre de puissance

Forcément, MSI a dû adapter son dispositif d'évacuation de la chaleur pour permettre de telles performances. Le nouveau système de refroidissement Cooler Boost Trinity avec Intra Flow est composé de trois ventilateurs, six caloducs, cinq évacuations d’air et une pâte thermique à changement de phase, rien que ça. Le fabricant assure que le PC reste silencieux même lorsqu'il est fortement sollicité, mais on se méfie toujours de ce genre de déclaration.

Bonne nouvelle, MSI explique avoir optimisé la conception du PC pour accéder plus facilement aux composants. Les utilisateurs peuvent ainsi ajouter de la RAM ou du stockage à leur machine sans avoir à retirer tout le capot inférieur, pratique. Wi-Fi 7, connectique complète (deux Thunderbolt 4 DisplayPort et Power Delivery 3.1, trois USB 3.2, un HDMI 2.1, un lecteur de carte mémoire SD Express, un jack audio et une prise Gigabit Ethernet, tous les voyants sont au vert.

L'écran OLED n'est pas en reste, puisqu'il affiche une définition QHD+ de 2 560 × 1 600 pixels au ratio 16:10, pour une fréquence de rafraîchissement pouvant monter jusqu'à 240 Hz. Il bénéficie des certifications VESA DisplayHDR True Black 1000 et SGS Low Blue Light (réduction de la lumière bleue) et s'adapte aussi bien aux jeux vidéo qu'aux logiciels de création.

Côté gaming, MSI présente aussi le Stealth 16 AI+, qui mise sur un compromis entre performances, finesse et légèreté. Les Crosshair 16 Max HX et Crosshair 16 HX se présentent comme des produits plus abordables. Ils sont un peu moins puissants que le Raider 16 Max HX et l'écran est moins ambitieux, mais l'expérience reste très bonne pour un budget plus accessible.