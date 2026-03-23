Il reçoit de la lessive au lieu d’une RTX 5090, Amazon refuse le remboursement

Victime d'une arnaque à la carte graphique achetée sur Amazon, un internaute se voit refuser le remboursement de la commande par le site. Selon ce dernier, le contenu du colis est conforme.

Lessive au lieu de la RTX 5090
Le paquet de lessive reçu à la place de la carte graphique Nvidia RTX 5090 / Crédits : void_SW via Reddit

Commander une carte graphique sur Amazon, c'est malheureusement prendre le risque de se faire avoir. Surtout pour les modèles les plus onéreux . Pas besoin d'être le roi des arnaqueurs pour réussir la combine : il suffit de remplacer le composant par autre chose. De préférence un objet qui fait environ le même poids pour ne pas trop éveiller les soupçons jusqu'à la réception. C'est comme ça qu'un client s'est retrouvé avec une brique dans son colis au lieu d'une RTX 5080 de Nvidia.

Ici, c'est encore pire. En Inde, un internaute commande une RTX 5090 sur la plateforme et paye l'équivalent de 2 770 euros. Le produit est “Fulfilled by Amazon” (FBA). Le vendeur envoie son produit à Amazon qui se charge de le vérifier, le stocker et l'expédier.

Une fois le paquet entre ses mains, il décide de filmer le déballage. Premier constat inquiétant : si le sac Amazon est intact, le carton de la carte graphique présente des dégâts et un faux code barre collé dessus. La boîte est vide, à l'exception d'un paquet de lessive en poudre.

Malgré les preuves de l'arnaque, Amazon refuse de rembourser la victime

Sous le pseudonyme de void_SW, la victime raconte son histoire sur Reddit. Elle fournit de nombreux éléments probants à Amazon. La vidéo de son unboxing, mais aussi la facture au nom de “Mohd Khalid“, une personne inconnue, l'absence de taxes, ou encore le poids du colis. Le paquet de lessive pèse 1,56 kg alors que la carte graphique en fait environ 3. En clair : l'escroquerie ne fait aucun doute. Pourtant Amazon refuse le remboursement.

Lire aussi – Ces RTX 4090 d’occasion sont vraies, mais elles ne fonctionnent pas : attention à l’arnaque

Après avoir vu la date de résolution du litige repoussée sous prétexte d'approfondir l'enquête, void_SW appelle le SAV et explique que faute de nouvelles, il ira en justice. 15 minutes après le coup de fil, il/elle reçoit un mail disant que pour Amazon, tout est en ordre. Il n'y aura donc pas de remboursement.

L'internaute prend cette réponse très étonnante comme des représailles face à la menace de poursuites judiciaires. Il a également recensé d'autres victimes similaires. Toutes après achat auprès du même vendeur initial, et ce malgré la mention “FBA“.


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