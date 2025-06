Test Asus ROG Zephyrus G16 : quand classe rime avec performance

Sommaire Prix et disponibilité

Asus ne confond pas classe avec coquetterie

Un écran OLED parfait

Un ordinateur puissant qui gère bien son bruit et sa chauffe

Alors on achète ?

Commentaires

L'Asus ROG Zephyrus G16 cherche à offrir le compromis idéal entre mobilité et puissance. Avec son châssis aussi fin que léger, son écran 16 pouces peu encombrant et sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 5070, il permet de jouer partout, tout le temps. Nous l’avons passé sur le grill.

Chez Asus, la gamme ROG Zephyrus veut allier puissance et portabilité. Le nouveau modèle que nous testons aujourd’hui, le Zephyrus G16, s'annonce comme le nouveau fer de lance de cette proposition. Il s’agit d’un PC gaming qui mise sur plusieurs éléments pour convaincre : son design chic, son châssis fin et léger, son écran 16 pouces OLED 240 Hz et sa puissance ; avec un combo AMD Ryzen 7 et RTX 5070 sous le capot. Le produit parfait pour jouer partout, mais aussi pour bosser, du moins sur le papier.

Asus tient-il ses promesses ? Le Zephyrus G16 est-il simplement un bon ordinateur ? Nous avons passé ce nouveau modèle sur le grill afin de savoir ce qu’il valait.

Prix et disponibilité

Le Zephyrus G16 2025 est vendu sur le site d’Asus et chez les revendeurs partenaires. Bien évidemment, une multitude de configurations sont disponibles, avec une RTX 5060 au minimum jusqu’à la 5090 pour les plus exigeants (et fortunés). Notre modèle de test (GA605KP) se situe lui au milieu de la gamme avec sa GeForce RTX 5070. Il est affiché à 3000 euros.

Une somme en adéquation avec ce type de PC performant qui mise sur la finesse. Les modèles équivalents de chez Acer ou Razer sont proposés au même prix. Mais tout de même, 3000 euros, il faut les sortir. De fait, nous serons intraitables avec le moindre défaut de ce Zephyrus G16.

Asus Zephyrus G16 2025 Ecran 16" OLED

2560 x 1600 pixels

240 Hz CPU AMD Ryzen AI 7 365 GPU Nvidia GeForce RTX 5070

RAM 32 Go DDR5X 8000 MHz Mémoire interne SSD 1 To M.2 NVMe PCIe 4.0 Clavier Rétroéclairé chiclet Connectique - 2x USB 4 Type-C

- 2x USB 3.2 Type A

- 1x HDMI 2.1

- 1x port secteur

- 1x Jack 3.5 mm

- 1x lecteur cartes SD OS Windows 11 Batterie 90 Wh Poids 1,8 kg Dimensions 35,4 x 24,6 x 1,64 cm

Asus ne confond pas classe avec coquetterie

Le Zephyrus G16 de 2025 reprend exactement le même châssis que la version 2024. Un design tout en sobriété qui pourrait même faire passer le PC gamer pour un ultra-portable. Il nous avait séduit l’année dernière, il nous séduit encore maintenant. Avec ce modèle, Asus a laissé de côté ses vieux démons, c’est-à-dire ses formes anguleuses agressives et son capot arrière parsemé de LED (AnimeMatrix) criardes. Nous avons quelque chose de très classe et passe partout. Seule fantaisie ? Cette barre lumineuse (personnalisable) qui traverse le capot et qui s’avère assez discrète. Quand on est un joueur mature qui ne souhaite pas un produit ostentatoire, ça compte.

En main, le Zephyrus G16 se montre très agréable avec son aluminium anodisé argenté (il existe aussi en noir) doux sous les doigts. Ce confort est renforcé par le gabarit du produit, puisqu’il ne fait que 1,8 kilo, ce qui est léger pour un PC gamer. Il adopte également des dimensions réduites de 35,4 x 24,6 x 1,64 cm. De fait, il est facilement transportable au quotidien dans un sac (en comptant l’alimentation de 580 grammes). Testé et approuvé pendant notre semaine de test. Toutefois, on regrette qu’Asus ne fournisse pas de sacoche. Même si le capot arrière n’est pas trop sujet aux rayures, on aurait aimé avoir une protection, surtout à ce prix.

Côté connectique, le Zephyrus G16 est complet, avec deux ports USB 3.2 Type-A, deux ports USB 3.0 Type-C, un port HDMI 2.1, un lecteur de cartes SD, un port secteur ainsi qu’un port Jack 3.5 mm. Un PC qui pourra donc parfaitement faire office de machine de bureau au besoin, en y branchant un écran ou encore un clavier externe. Pratique. On n’aurait pas craché sur un port USB Type-A supplémentaire, mais c’est vraiment pour chipoter.

Côté clavier, Asus nous sert une excellente copie, avec des touches à la course parfaite (1,7 mm) et à la résistance juste. On aime, surtout pour taper du texte (ce que nous faisons présentement). Un confort optimal qui le rend très intéressant pour ceux qui cherchent une machine pour à la fois jouer et bosser. PC Gamer oblige, les touches bénéficient d’un éclairage RGB personnalisable via le logiciel Armoury Crate d’Asus. On aime aussi les quatre touches supplémentaires, pour l’ajustement du volume, le micro et Armoury Crate, qui permettent de régler ces aspects rapidement en jeu. Bien évidemment, un joueur compétitif aura tôt fait de brancher un clavier externe, mais celui du Zephyrus pourra dépanner pour du jeu en dilettante, que ce soit pour faire du city builder ou ses quêtes journalières de World of Warcraft.

On notera tout de même une touche Entrée sur un seul niveau (dommage, cela entraîne parfois des fautes de frappe), ainsi que l’absence de pavé numérique. Pour ce dernier point, le Zephyrus le justifie par la présence de deux hauts-parleurs qui entourent le clavier. Un choix très cohérent, le placement étant optimal, nous y reviendrons. Le grand trackpad, quant à lui, s’avère agréable sous les doigts et répond bien aux sollicitations, un plus pour le travail sur le pouce.

L’écran OLED de 16 pouces, pour sa part, offre un ratio appréciable à 85% avec des bords fins et une webcam compatible Windows Hello. En revanche, pas de cache physique pour la caméra, un peu dommage pour la sécurité. Les plus paranos devront donc employer la méthode ancestrale du bout de scotch.

Asus livre un PC aux finitions impeccables avec ce Zephyrus G16. La marque taïwanaise a encore réussi effectuer une parfaite synthèse entre deux mondes, celui du gaming clinquant et de la sobriété. Ainsi, on ne rechigne pas à sortir son Zephyrus, que ce soit dans une salle de réunion ou une session gaming entre potes. Une réussite totale, mais la technique suit-elle ? Nous allons le voir tout de suite.

Un écran OLED parfait

Le Zephyrus G16 d’Asus embarque une dalle OLED de 16 pouces d’une définition de 2560 x 1600 pixels et avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz, idéal pour le jeu compétitif. On ne le dira jamais assez, mais le choix de l’OLED pour un PC gaming est un plus indéniable. Asus a été l’un des premiers constructeurs à démocratiser cette technologie sur ses ordinateurs et il n’est donc pas étonnant de la retrouver ici. Sur le papier, l’écran du G16 promet énormément.

Nous avons évidemment passé la dalle sous la lentille de notre sonde et les résultats obtenus sont très convaincants. OLED oblige, le contraste est infini, l’écran affiche donc des noirs profonds et des blancs éclatants. C’est particulièrement agréable dans les jeux un peu sombres, où la lisibilité reste optimale. On pense par exemple à Silent Hill 2 ou encore Oblivion Remastered. Ajoutons qu’Asus inclut encore une fois sa technologie OLED Care, qui permet de bouger constamment les pixels de manière imperceptible afin d’éviter les brûlures. Le défaut de l’OLED, c’est le manque de luminosité et l’écran du Zephyrus G16 n’y échappe pas. Nous avons ainsi mesuré une luminosité maximale à 450 cd/m² en SDR, ce qui est assez peu, mais largement suffisant pour un usage domestique. En revanche, il est un peu difficile de travailler dehors dans un parc avec son Zephyrus, surtout quand il fait beau. Certes, ce n’est pas son but premier en tant que PC gamer, mais c’est un poil dommage pour un terminal si nomade.

Il y a un point sur lequel le G16 brille particulièrement, c’est le respect des couleurs. La température se place ainsi à 6500K, soit la moyenne attendue. Sur un affichage blanc, l’écran ne tire donc ni vers le rouge, ni vers le bleu. Dans son logiciel Armoury Crate, Asus propose une multitude de profils colorimétriques. Celui par défaut affiche un respect des couleurs d’origine avec un Delta E moyen à 2, avec des verts légèrement fluos pour donner plus d’impact à l’image. Le mode Display P3, quant à lui, tombe à 1,1, soit quelque chose de quasi-parfait. Cela siéra aux photographes qui veulent traiter leurs clichés ; à chaque utilisateur d’opter pour son réglage préféré. Par exemple, le mode RPG réduit la température afin d’atténuer la fatigue visuelle tandis que le mode FPS exagère les couleurs pour donner de l’impact à vos parties. Idéal pour un Doom The Dark Ages. L’écran du Zephyrus G16 est donc un sans faute et jouer dessus est un vrai plaisir. Asus régale avec sa dalle OLED, qui est sans aucun doute l’une des grandes forces de ce modèle.

Le tableau est aussi bon côté audio. Nous l’avons dit, le Zephyrus G16 place ses hauts-parleurs de part et autre du clavier, un emplacement idéal pour diriger le son directement vers l’utilisateur. Le résultat est à la hauteur des attentes puisque le son délivré se montre équilibré et puissant compte tenu du format. De fait, il sera tout à fait possible de jouer avec les hauts-parleurs actifs pour ceux qui ne souhaitent pas utiliser de casque. Qui plus est, la nuisance sonore du G16 se montre limitée (nous y reviendrons), ce qui renforce le confort. Seul regret ? Un léger effet de boîte qui fait vibrer le châssis, mais qui s'oublie facilement.

Un ordinateur puissant qui gère bien son bruit et sa chauffe

Notre Zephyrus G16 de test est équipé d’un processeur AMD Ryzen 7 350 (8 cœurs, 16 threads) épaulé par 32 Go de RAM. Pour le jeu, on y trouve une carte graphique Nvidia GeForce RTX 5070, un GPU milieu de gamme « plus » qui promet une expérience confortable sur tous les gros jeux du marché.

Nous avons évidemment effectué notre batterie de benchmarks et les résultats obtenus sont convaincants. Le PC d’Asus est puissant, l’un des meilleurs sur son segment, et permet une utilisation intensive sans trembler, comme du montage vidéo, de la décompression à grande échelle et même de la modélisation 3D.

Mais ce qui nous intéresse particulièrement, c’est la partie gaming, évidemment. Avec sa nouvelle série RTX 50XX, Nvidia compte sur la puissance brute, bien sûr, mais surtout sur l’IA avec son DLSS. Cette édition 2025 introduit le DLSS 4, qui permet d’améliorer l’upscalling, mais aussi la frame gen. Pour expliquer simplement, le DLSS 3 génère une image conçue par IA entre deux images « réelles » en jeu, ce qui augmente les performances. Avec le DLSS 4, ce sont jusqu’à trois images qui sont générées. Ce n’est pas une simple fonctionnalité, c’est un game-changer qui fait bondir le nombre d’images par seconde. Avec sa RTX 5070, le Zehpyrus G16 en bénéficie grandement.

Nous avons ainsi effectué nos benchmarks en définition native (QHD+), avec le ray-tracing (ou path tracing) activé lorsque c’était possible, ainsi que le DLSS. Sur les jeux compatibles avec le DLSS 4, nous avons activé la génération d’images X4, soit la plus élevée. Résultat ? Tous les titres (gourmands) de notre panel dépassent allégrement les 60 images par seconde, à l’exception de Doom The Dark Ages qui reste parfaitement jouable. Ainsi, tous les gros jeux du marché fonctionnent à fond les ballons, exactement ce qu’on demande à un PC gamer dernier cri.

Cependant, nous espérions un poil mieux pour une RTX 5070 mobile (TGP max de 105 W). Cette contre-performance (relative) s’explique par le format du PC. Le Zephyrus G16 est ultra fin et la puissance doit être mesurée pour s’adapter à ce manque de place. Un choix encore plus judicieux étant donné que le PC gère parfaitement son bruit et sa chaleur dégagée. Quand il est mis à rude épreuve, sa nuisance sonore s’élève à 47 décibels. Un souffle audible, certes, mais discret par rapport à certains autres PC du marché (moyenne de 55 db en jeu). La chauffe, quant à elle, est bien confinée dans le haut du châssis, avec une pointe à 48 degrés entre le clavier et l’écran, soit un endroit que l’utilisateur ne touche jamais.

Le Zephyrus G16 est un ordinateur gaming. Toutefois, son design, sa légèreté et sa finesse font qu’il tend également a été utilisé tel un ultra-portable pour la bureautique. Il faut donc que son autonomie suive. Pour cela, Asus a équipé son PC d’une batterie de 90 Wh, couplé à un Ryzen 7 AI 350 économe en énergie. En travail bureautique classique, nous tenons ainsi 6 heures 30 (écran réglé à 200 cd/m²). Un peu juste pour tenir toute une journée au bureau, mais assez pour du travail sur le pouce. C’est dans la moyenne des PC gamings 16 pouces de 2025. Notons que la charge complète nécessite environ une heure vingt, mais qu’il est possible d’avoir 50% de batterie en 30 minutes seulement.

Alors on achète ?

Le Zephyrus G16 accomplit sa mission avec brio : être un PC gamer efficace, agréable, dans un châssis peu encombrant. Ce qui fait sa grande particularité, c’est son niveau de finition impeccable : un châssis en aluminium sobre, fin et léger, un écran OLED tout simplement parfait, un clavier confortable, des performances servies par le DLSS 4 et aussi une autonomie correcte pour ce format. Une réussite.

Le prix du Zephyrus G16 est élevé, mais justifié par le soin apporté par Asus. Il est destiné avant tout à ceux qui veulent un ordinateur sobre à trimballer partout, mais qui peut aussi servir pour le jeu, que ce soit en vacances ou à la maison. Un produit flexible, bon dans tous les domaines, qui montre encore une fois le savoir-faire d’Asus en la matière. Nous-mêmes, l’avons utilisé de manière quotidienne pour tous les usages et revenir en arrière sera difficile.