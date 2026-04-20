Ce robot humanoïde bat le record mondial du semi-marathon, vos nouvelles baskets peuvent rester au placard

Un robot humanoïde chinois vient de boucler un semi-marathon en moins d'une heure à Pékin. Il a battu le record mondial de près de sept minutes, sans aucune aide humaine. La Chine confirme son avance écrasante sur le reste du monde dans ce secteur.

robot chinois marathon
Source : CNN

Les robots humanoïdes chinois enchaînent les performances depuis plusieurs mois. Le constructeur Chery a récemment mis en vente son propre humanoïde à 285 800 yuans, soit 38 000 euros environ. Les fabricants chinois ont pesé près de 90 % des expéditions mondiales de robots humanoïdes en 2025. La Chine a organisé à Pékin la deuxième édition du Robot World Humanoid Robot Games Half-Marathon. Humains et robots partagent le même parcours, mais dans des couloirs séparés.

C'est le robot Lightning, conçu par Shenzhen Honor Smart Technology Development Co., qui a remporté la catégorie autonome. Honor est un fabricant de smartphones issu de Huawei. La marque avait annoncé son entrée dans la robotique humanoïde au Mobile World Congress en mars 2026. La Chine ne manque pas d'idées dans ce domaine : des chercheurs avaient récemment imaginé un robot centaure à deux jambes mécaniques pour porter vos affaires à votre place. Lightning mesure 169 centimètres et génère 400 newton-mètres de couple maximal. Il utilise un système de refroidissement liquide emprunté à la division smartphones d'Honor.

Le robot humanoïde Lightning a confirmé la domination d'Honor en remportant les trois premières places de la catégorie autonome

Lightning a confirmé la domination d'Honor en remportant les trois premières places de la catégorie autonome. Le robot a bouclé les 21 kilomètres en 50 minutes et 26 secondes. C'est près de 7 minutes de moins que le record humain, détenu par l'Ougandais Jacob Kiplimo avec 57 minutes et 20 secondes. Celui-ci a navigué de manière entièrement autonome grâce à une fusion de capteurs et des algorithmes de décision en temps réel. Il a tout de même heurté une barrière près de l'arrivée. Des agents ont dû l'aider à se relever avant qu'il franchisse la ligne.

La progression entre les deux éditions est spectaculaire. En 2025, six robots sur vingt et un seulement avaient terminé le parcours. Le vainqueur avait mis 2 heures 40 minutes. En 2026, plus de 300 robots représentant 112 équipes ont pris le départ. Le gouvernement chinois a engagé un fonds de 1 000 milliards de yuans, soit 138 milliards d'euros, pour soutenir la robotique humanoïde. Le secteur devrait dépasser 20 milliards de yuans, environ 2,8 milliards d'euros, dès cette année. Courir un semi-marathon reste pourtant très éloigné des besoins réels des usines ou des foyers. La question de l'utilité de ces machines demeure entière.


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