Regardez ces robots enchaîner les mouvements de Kung-fu, c’est impressionnant

À l’occasion du Nouvel an lunaire, la Chine a mis à l'honneur ses innovations en matière de robotique. Un numéro mettant en scène des robots adeptes de Kung-fu (mais pas que) fait sensation. Le voici en vidéo.

Robot Kung Fu
Crédits : 123RF

Hélène Rollès (oui, l'actrice d'Hélène et les garçons) et John Legend qui chantent le thème de La Belle et la Bête, ou un duo entre Lionel Richie et Jackie Chan sur We Are The World ? Ce ne sont pas des images issues d'un rêve fiévreux, mais bien celles que plus de 600 millions de personnes ont pu voir devant leur télévision le soir du 16 février 2026. Comme chaque année, la veille du Nouvel an lunaire chinois s'accompagne d'une émission spéciale de 4 heures sur la CCTV, la télévision nationale.

Lire aussi – Des centaines de robots s’affrontent à la course ou au kung-fu, la première compétition sportive d’androïdes a commencé

L'occasion de vanter les mérites du pays, à commencer par ses avancées en matière de robotique. C'est l'entreprise Unitree qui est à l'honneur. La même ayant récemment fait parler d'elle avec son robot capable de faire 130 000 pas à moins 47 degrés Celsius. Pas de conditions aussi extrêmes cette fois-ci, mais un numéro non moins impressionnant. En 2025, les machines humanoïdes effectuaient une danse traditionnelle. Cette année, place aux Kung-fu et aux acrobaties.

Ces robots font du Kung-fu comme les humains, la preuve en vidéo

Vous pouvez voir des extraits du spectacle ci-dessous. En plus d'effectuer des mouvements propres aux arts martiaux chinois, les robots enchaînent les mouvements complexes : ils sautent sur des trampolines avant de faire une figure dans les airs, courent à reculons et roulent par dessus un obstacle, prennent appui sur un mur pour faire un salto arrière… Le tout de manière extrêmement fluide, sans jamais perdre l'équilibre. Les robots savent même manier le nunchaku et accompagner des danseurs.

Il y a à peine quelques années, les robots humanoïdes pouvaient tout juste marcher quelques mètres sur terrain plat avant de tomber. Quand on voit ce qu'ils sont capables d'accomplir aujourd'hui, on peut comprendre ceux qui craignent qu'un jour pas si lointain, les machines prendront le pouvoir.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

L’excellente enceinte portable Harman Kardon Luna chute à moins de 100 €, c’est une affaire !

Harman Kardon est une marque reconnue pour la qualité extrême de ses enceintes. Alors pouvoir s’acheter une enceinte portable de cette marque pour moins de 100 euros est un exploit….

Où sont passées les « Tatooine » ? Le mystère de la rareté des exoplanètes à deux soleils aurait enfin été résolu

On le sait : la Voie lactée abrite quelques exoplanètes desquelles un double coucher de soleil serait visible, à l’image de Tatooine dans Star Wars. Mais un mystère demeure : elles sont…

Cette étoile pas encore née abrite déjà de quoi donner la vie

Des scientifiques ont découvert la présence d’une molécule indispensable à la naissance de la vie dans une étoile en formation. De quoi laisser penser qu’elle pourrait créer des mondes habitables…

Call of Duty : c’est la fin pour la version mobile de Warzone, Activision ferme les serveurs

Activision vient d’annoncer la fermeture définitive des serveurs pour Call of Duty : Warzone Mobile d’ici quelques semaines. Le jeu ne sera plus accessible sur smartphones et les joueurs ne…

Opera fête son anniversaire en vous rappelant tous les memes que vous avez oubliés ces 30 dernières années

Vous souvenez-vous de Nyan Cat et des premiers Vines ? On imagine que non, et c’est bien normal. Opera est là pour vous rafraîchir la mémoire. À l’occasion de ses…

C’est officiel, vous aurez beaucoup de mal à trouver un disque dur dans les prochaines années, voici pourquoi

Le marché de la mémoire vient de recevoir un nouveau coup de massue. Western Digital, l’un des plus gros fabricants du secteur, vient d’annoncer que son stock de disques durs…

L’IA pourrait vous surveiller dans les magasins, le gouvernement donne un premier accord

En première instance, les députés ont voté l’utilisation de la vidéosurveillance algorithmique dans les centres commerciaux et boutiques. Le Sénat doit maintenant examiner le texte, mais certains magasins n’ont pas…

IA

Meilleurs aspirateurs balais : quel modèle acheter en 2026 ?

La marque Dyson a révolutionné le monde des aspirateurs et depuis, les aspirateurs balais sont devenus indispensables dans chaque maison. Et pour cause, ce sont des aspirateurs faciles à manier,…

Free étend cette fonction bien pratique de son application à encore plus d’abonnés Freebox, êtes-vous concernés ?

Dans l’optique d’harmoniser l’expérience utilisateur, Free mène plusieurs projets d’unification de son écosystème. Après avoir fusionné ses deux applications phares pour qu’il n’en reste plus qu’une plus « universelle », l’opérateur étend…

Zoom, Google Meet, Microsoft Teams : attention à ces “réunions urgentes”, elles cachent un danger

Une campagne de phishing exploite les logiciels de visioconférence les plus connus pour vous inciter à télécharger un programme malveillant. Le fonctionnement est bien rodé. S’il y a bien une…