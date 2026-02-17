Regardez ces robots enchaîner les mouvements de Kung-fu, c’est impressionnant

À l’occasion du Nouvel an lunaire, la Chine a mis à l'honneur ses innovations en matière de robotique. Un numéro mettant en scène des robots adeptes de Kung-fu (mais pas que) fait sensation. Le voici en vidéo.

Hélène Rollès (oui, l'actrice d'Hélène et les garçons) et John Legend qui chantent le thème de La Belle et la Bête, ou un duo entre Lionel Richie et Jackie Chan sur We Are The World ? Ce ne sont pas des images issues d'un rêve fiévreux, mais bien celles que plus de 600 millions de personnes ont pu voir devant leur télévision le soir du 16 février 2026. Comme chaque année, la veille du Nouvel an lunaire chinois s'accompagne d'une émission spéciale de 4 heures sur la CCTV, la télévision nationale.

L'occasion de vanter les mérites du pays, à commencer par ses avancées en matière de robotique. C'est l'entreprise Unitree qui est à l'honneur. La même ayant récemment fait parler d'elle avec son robot capable de faire 130 000 pas à moins 47 degrés Celsius. Pas de conditions aussi extrêmes cette fois-ci, mais un numéro non moins impressionnant. En 2025, les machines humanoïdes effectuaient une danse traditionnelle. Cette année, place aux Kung-fu et aux acrobaties.

Ces robots font du Kung-fu comme les humains, la preuve en vidéo

Vous pouvez voir des extraits du spectacle ci-dessous. En plus d'effectuer des mouvements propres aux arts martiaux chinois, les robots enchaînent les mouvements complexes : ils sautent sur des trampolines avant de faire une figure dans les airs, courent à reculons et roulent par dessus un obstacle, prennent appui sur un mur pour faire un salto arrière… Le tout de manière extrêmement fluide, sans jamais perdre l'équilibre. Les robots savent même manier le nunchaku et accompagner des danseurs.

Il y a à peine quelques années, les robots humanoïdes pouvaient tout juste marcher quelques mètres sur terrain plat avant de tomber. Quand on voit ce qu'ils sont capables d'accomplir aujourd'hui, on peut comprendre ceux qui craignent qu'un jour pas si lointain, les machines prendront le pouvoir.