Ce constructeur automobile chinois vend désormais un robot humanoïde en ligne à 38 000 euros

Les robots humanoïdes ne sont plus de la science-fiction. Un constructeur automobile chinois vient de mettre le sien en vente sur internet, comme n'importe quel autre produit.

robot aimoga

Les robots humanoïdes chinois enchaînent les performances. En février, le G1 du fabricant Unitree établissait un record en marchant 130 000 pas dans la neige à -47°C. La même période voyait Honor annoncer son tout premier humanoïde au MWC de Barcelone. Et visiblement, les constructeurs automobiles chinois ne veulent pas rater le train.

Chery, qui est un grand constructeur automobile chinois, a officiellement lancé la vente en ligne de son robot humanoïde via sa filiale AiMoga. Depuis le 13 avril 2026, le Mornine M1 est disponible sur une boutique officielle JD.com. Les premières livraisons sont attendues après le 23 mai 2026. Ce dernier avait tenu une conférence de distribution en Chine l'année dernière et noué des accords avec plusieurs revendeurs pour préparer ce lancement.

Le robot humanoïde Mornine M1 de Chery est vendu 38 000 euros sur internet

Selon la fiche produit disponible en ligne, le Mornine M1 est proposé à 285 800 yuans, soit environ 38 000 euros. Ce robot mesure 167 cm, pèse 70 kg et dispose de 40 degrés de liberté. Sa batterie de 0,7 kWh offre deux heures d'autonomie pour deux heures de charge. Il embarque un lidar 3D, deux caméras de profondeur et quatre radars ultrasoniques. Le Mornine M1 cible des applications d'accueil, de vente et de formation. La boutique AiMoga propose aussi un chien-robot, l'Argos X1, à environ 2 100 euros.

Chery n'est pas seul sur ce créneau. Xpeng prévoit la production en série de son robot Iron d'ici fin 2026. GAC prépare de son côté une petite série de son humanoïde GoMate pour cette année. Chez les deux constructeurs, les synergies avec l'automobile, capteurs et IA embarquée en tête, accélèrent le développement.

Chery prévoit de distribuer le Mornine M1 via des boutiques spécialisées, des concessions automobiles et des espaces en centre commercial. Pour faciliter l'accès, la filiale AiMoga propose des formules de vente, de location et de paiement en plusieurs fois. Ce constructeur vend désormais des robots exactement comme il vend ses voitures. Difficile de trouver une illustration plus nette de la vitesse à laquelle le secteur avance.


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